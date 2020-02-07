Юлия Труфанова лишилась мужа и сына

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Жители города Комсомольское, находящегося примерно в 150 км к юго-востоку от Донецка, долгое время не знали, что такое ежедневные обстрелы. Артналёты начались зимой 2015 года, когда обострилась ситуация на всей линии фронта. Потеряв донецкий аэропорт и потерпев поражение под Дебальцевом, украинское командование отдало приказ обстреливать все населённые пункты, до которых могла дотянуться артиллерия.

Вечером 7 февраля Юлия Труфанова возвращалась с работы домой. По дороге она увидела своего мужа Александра и десятилетнего сына Сашу, которые шли по улице ей навстречу. В это время начался обстрел.

«Всё вокруг начало взрываться. Мой ребенок падает, я на него, хотела накрыть собой. Потом всё закончилось. Я поднимаюсь, а он лежит. Глаза закрыты. Я думала, Саша просто потерял сознание», — вспоминает Юлия.    

Саша не приходил в сознание, а когда ему стали делать искусственное дыхание, раздался хрип. Воздух выходил наружу через грудь. Как выяснится потом, осколок пробил лёгкое ребенка и попал точно в сердце. Шансов выжить у него не было.

Муж Юлии лежал рядом. Мужчину сильно посекло осколками, он находился без сознания и потерял много крови. Ранения оказались смертельными. Врачам лишь оставалось констатировать факт смерти и отца, и сына.

Позже выяснилось, что украинская армия применила против мирного города реактивные системы залпового огня «Град» с кассетными боеприпасами. Боезаряды взрывались на подлёте к земле, поражая всё вокруг осколками, от которых было невозможно спрятаться.

Личности украинских силовиков, виновных в гибели Александра и Саши Труфановых, до сих пор не установлены. Юлия осталась совсем одна, она ждёт что  военные преступники предстанут перед законом и понесут заслуженное наказание.                 

        