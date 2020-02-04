Ирина Дикун пережила два ранения и контузию

Посёлок Зайцево, что в пригороде Горловки, часто называют прифронтовым. В северной части стоят украинские войска, в южной — армия ДНР. Война здесь не прекращается, невзирая на перемирие и отвод войск. Местное население ежедневно вынуждено прятаться от украинских обстрелов в подвалах домов.

Ирина Дикун никогда не была в ополчении, но с первого дня войны она на передовой. С 2014 года работала волонтёром, помогала раненым и тем, кто лишился своих домов. Затем стала главой поселковой администрации. После каждого обстрела она выезжает на места, как говорят здесь, «прилётов» и собирает доказательства военных преступлений. Периодически она попадает под шквальный огонь артиллерии. «Сколько их было, сказать невозможно, — говорит Ирина. — У нас каждый день стреляют».

Утром 23 августа 2016 года, она показывала донецким журналистам один из частных домов, который был полностью уничтожен во время ночного обстрела. Закончив съёмку, группа перешла на другую сторону улицы. В эту секунду в разрушенный дом прилетела ещё одна мина — как позже установят военные, 120-миллиметрового калибра.

Для Ирины это было полной неожиданностью. «Оказывается, свою мину ты просто не слышишь», — вспоминает Дикун.

Взрыв прогремел в десяти метрах, женщину чудом не посекло осколками. Отделалась контузией. Говорит, что в этот момент поняла, что у неё есть ангел-хранитель.

2 мая 2017 года украинская артиллерия выпустила 12 мин по дому Ирины Дикун. Женщину зацепило осколками, когда она находились на веранде. По счастливой случайности ребёнок и супруг не пострадали. Останавливать кровь пришлось собственными силами, семья пять часов дожидалась окончания обстрела в подвале.

Осенью 2018-го Ирина осматривала последствия очередного обстрела. До позиций ВСУ не было и двухсот метров. Увидев группу людей, украинские военные открыли прицельный огонь из автоматического гранатомёта. Ирину ранило осколком в руку.

Несмотря на опасность быть убитой или получить ранение, Ирина продолжает свою работу. Она верит, что однажды все виновные в военных преступлениях в Донбассе станут известны и понесут заслуженное наказание.