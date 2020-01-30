Юлия Куренкова выжила при жестоком обстреле Горловки

27 июля 2014 года называют в Донбассе кровавым воскресеньем. В пять утра ВСУ начали бомбить окраины Горловки, а уже в двенадцать часов дня снаряды стали разрываться в центре города. В результате обстрела более десяти мирных жителей погибли, многие были ранены.

В тот день 15-летняя Юлия Куренкова гуляла вместе со своим школьным другом Димой Кривошеевым, который учился на класс старше.

«Самолёты кружили над городом, и все напряжённо ждали чего-то неизбежного, — вспоминает Юля. — Мы гуляли в сквере Коммунаров, вокруг было много мамочек с колясками. Обычный летний день. Около полудня мы пошли в сторону автобусной остановки, и примерно через три минуты начались взрывы. Мы забыли, что надо лечь на землю и прикрыть голову руками, побежали в ту сторону, где, как нам казалось, не стреляли. Но стреляли везде».

Ребята бежали по открытой местности меньше минуты, потом яркая вспышка и падение. Какое-то время Юля не могла пошевелиться. Перестало звенеть в ушах, но для того, чтобы открыть глаза, потребовалось усилие: от жара ресницы слиплись.

«Вокруг всё было как в замедленной съёмке. Падали листья, было пыльно и очень жарко. Я видела всё как сквозь пелену, потом оказалось, что у меня ожог роговицы», — вспоминает девушка.

Дима лежал неподалёку лицом вниз. Осколок снаряда попал ему в голову, он умер мгновенно.

Юля услышала женские крики. На помощь звала Кристина Жук, за несколько мгновений до взрыва Юля видела её, бегущую с младенцем на руках. Школьница смогла встать на ноги и только тогда увидела большую рваную рану на бедре. Девушка начала думать, как помочь Кристине, которая прижимала к себе уже погибшую десятимесячную дочку Киру. Сама молодая мама была сильно изувечена, вскоре она тоже скончалась. Юля решила пойти за помощью. Вся в крови, девушка очень медленно шла по разрушенной улице.

«Навстречу мне шёл мужчина, я объяснила ему ситуацию, и он отвёл меня в больницу, которая была рядом. Там меня перевязали простынями, потому что бинты к тому моменту уже закончились».

Юля позвонила родным, и вскоре в больницу приехали её родители и старший брат. На следующее утро было решено отвезти девушку для дальнейшего лечения в Донецк, где она больше десяти дней провела в реанимации. Лицо, шея и левая рука были обожжены. Каждая перевязка проходила под наркозом. Вскоре, благодаря хлопотам доктора Лизы Глинки, Юлю отправили на лечение в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Из раны на бедре врачи вытащили три осколка. Уже в другой больнице Юле сделали пластику барабанной перепонки, но одно ухо у неё так и не слышит. Также у неё сильно упало зрение. Сейчас Юле приходится регулярно проходить обследования.

«После лечения мы с мамой остались в Москве, потом приехал брат. Нам сделали удостоверение беженцев, недавно мы получили российские паспорта. Нам много помогали, потому что мы приехали практически без одежды, — рассказывает Юля. — Дома, в Донецке, с тех пор не были. Туда достаточно страшно возвращаться».

После окончания школы Юлия поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на стоматологический факультет.