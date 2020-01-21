Антон Тарасов спас семью из-под завалов

22 января 2015 года около половины третьего ночи посёлок имени Комарова на окраине Горловки был обстрелян из залповой системы «Ураган». Один из снарядов попал в дом семьи 16-летнего Антона Тарасова.

В ту ночь Тарасовы специально спали по разным комнатам. Жители районов Донецкой республики, которые постоянно подвергаются обстрелам, часто так делают на случай попадания снаряда в дом, чтобы была возможность оказать друг другу первую помощь. Во время обстрела посёлка снаряд обрушил кровлю дома Тарасовых. Взрывная волна была такой силы, что диван, на котором спал Антон, перевернулся и накрыл подростка.

«Я увидел синюю вспышку, — вспоминает Антон. — Секунд на 15 я потерял сознание, потом услышал, как родители зовут нас с сестрой».

Придя в себя, Антон смог самостоятельно выбраться и стал пробираться сквозь завалы к родителям. Он увидел, что мама ранена, а отец и шестилетняя Лиза оказались под обломками дома.

«Какое-то время я был в ступоре, но потом сразу начал откапывать сестру», — рассказывает Антон.

Достав Лизу из-под обломков, Антон оказал ей первую помощь. На тот момент он уже учился на первом курсе Донецкого медицинского университета. Артиллерийский огонь продолжался, и юноша принял решение спрятать Лизу и маму в погребе у соседей. У них же он попросил помощи, чтобы раскопать отца, который, как оказалось впоследствии, не мог двигаться из-за полученного компрессионного перелома позвоночника.

На улице было холодно, но из-за шокового состояния Антон не чувствовал ни мороза, ни боли. После окончания обстрела он отправил родных в больницу.