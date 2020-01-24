В дом Екатерины Москаленко попал снаряд

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Около восьми часов вечера 18 ноября 2014 года 15-летняя Катя Москаленко отдыхала вместе с двумя бабушками в их частном доме в городе Докучаевск. На улице было тихо, но внезапно начался обстрел. Едва Катя сказала бабушкам, чтобы они легли на пол, как в дом угодил снаряд.

«Я обняла бабушек, но в этот момент нас завалило. Когда всё утихло, поняла, что все живы», — вспоминает Катя.

Один из снарядов «Града» прилетел прямо в дом, второй — на участок. Помимо контузии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения ног. Несмотря на это, Катя начала постепенно раскапывать бабушек и затем вывела их на улицу. 

 «В тот момент я не понимала, что сама ранена, стала выносить уцелевшие вещи, — рассказывает девушка. — Тогда я больше переживала за бабушек, что они расстроены, потому что дом разрушен. Только в больнице я осознала, что случилось». 

На протяжении уже пяти лет каждые полгода Катя проходит лечение. У девушки нарушен кровоток, по ее организму циркулирует всего 30% крови, бедренная артерия до сих пор не восстановилась. Последствия сотрясения еще долгое время сказывались на самочувствии Кати, которая страдала от внезапных потерь сознания.

«Каждый раз, когда начинают стрелять, мне кажется, что сейчас прилетит именно к нам. До сих пор остался этот страх», — делится девушка.

Но Катя старается не унывать, она учится на врача и намерена и впредь помогать людям.