Александр Шестак прикрыл племянницу от осколков
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Утром 28 июня 2014 года 16-летний Александр Шестак из города Амвросиевка Донецкой области гулял вместе с двухлетней племянницей Настей. Ребята проведали бабушку, поели у неё малины и уже возвращались домой. Они прошли не более 100 метров, когда раздался взрыв.

«Я помню момент, когда подлетал снаряд, раздался страшный свист, — рассказывает Александр. — Я даже не успел ни о чём подумать, чисто интуитивно среагировал — бросил Настю на землю и прикрыл её собой».

Подросток очнулся через несколько минут, окровавленная Настя бегала вокруг него и кричала: «Саша, вставай! Саша, вставай!»

В момент взрыва родители молодого человека были дома на другом конце улицы. Его мама Галина Алексеевна увидела столб пламени и с ужасом поняла, что дети находятся именно там. Когда добежала до места трагедии, Саша лежал на земле и силился подняться, но тут же падал навзничь.

Через десять минут приехали две кареты скорой помощи. На одной с ранениями ноги и руки увезли Настю, на второй — в бессознательном состоянии с большой кровопотерей Сашу. В себя подросток пришёл только 11 июля, тогда сразу же начались многочисленные операции. Александр потерял левый глаз, получил черепно-мозговую травму и тяжёлые травмы конечностей.

«Сейчас более-менее встал на ноги, окреп, чтобы продолжать жить», — говорит  Саша.