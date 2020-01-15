«Раздались выстрелы, посыпались стёкла»: Анатолий Сербиненко потерял отца и сестру

В начале лета 2014 года город Снежное стал всё чащё подвергаться обстрелам. Поэтому Алексей Сербиненко принял решение отвезти своих детей, 15-летнюю Елизавету и 14-летнего Анатолия к бабушке, в село Артёмовка.

12 июня около трёх часов дня семья выехала из Снежного и направилась по трассе в сторону Саур-Могилы. По дороге Лиза беззаботно разговаривала с одноклассницей по телефону. Когда до блокпоста Вооружённых сил Украины оставалось 200—300 метров, по их автомобилю начали стрелять.

«Я услышал выстрелы. Раздался стук по машине, посыпались стекла. И я пригнулся вниз, — вспоминает Анатолий. — Потом, по всей видимости, нам пробили колесо, и машину занесло. Она съехала с дороги в поле и остановилась».

Отец и сестра подростка были убиты на месте. Анатолий получил множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей правого плеча и грудной клетки.

Когда связь прервалась, одноклассница Лизы позвонила Наталье Сербиненко, матери ребят, и сказала, что Лиза почему-то не отвечает на звонок. Обеспокоенная Наталья стала поочередно обзванивать всех членов семьи. Наконец трубку взял Анатолий. Он попросил маму держать себя в руках и только потом сообщил о смерти отца и сестры. О своих ранениях он умолчал.

К машине подошли украинские военные и достали раненого подростка из автомобиля. Они отвели его на автобусную остановку рядом с блок-постом и забрали мобильный телефон. Анатолий рассказал военным, что успел сообщить о случившемся своей матери. Тогда они вызвали вертолёт МЧС, чтобы транспортировать Анатолия в больницу Днепропетровска. Снова связаться с Натальей мальчик смог только в вертолёте, когда один из волонтёров дал ему свой телефон.

В больнице врачи прооперировали подростка, извлекли осколки. Через 10 дней Толя вернулся домой. Во время лечения украинские правоохранители опрашивали мальчика об обстоятельствах гибели его близких. Но, наказаны ли виновные, до сих пор неизвестно.