Владислав Кравченко погиб при первом обстреле Донецка

26 мая 2014 года ВСУ атаковали донецкий аэропорт и прилегающие к нему районы с использованием авиации и артиллерии. Под ударом оказался и железнодорожный вокзал, который находится в трёх с половиной километрах от аэропорта. Одной из жертв того трагического дня стал 18-летний Владислав Кравченко.

Влад учился на автослесаря, иногда участвовал в ралли и в свободное от учёбы время подрабатывал парковщиком на железнодорожном вокзале Донецка. В тот день он приехал домой из техникума, быстро пообедал и сказал родителям, что пойдёт на работу.

«Это был первый обстрел города. Никто не понимал, что происходит, — рассказывает мама Влада, Виктория Ивановна. — Все были встревожены из-за военных самолётов, которые летали над городом, но обстановка была не ясна».

Около трёх часов дня родителям Владислава с телефона сына позвонил сотрудник милиции.

«Попросили приехать к центральному входу вокзала. Когда мы приехали, всё было оцеплено. В ответ на наши вопросы милиционеры опускали глаза, — вспоминает Виктория Ивановна. — Через оцепление пропустили только мужа, но издалека я увидела накрытое простынёй тело Влада».

Владислав скончался от осколка 203-миллиметрового снаряда, находясь в трёх метрах от здания вокзала. Молодой человек умер мгновенно. Его родители до сих пор не могут прийти в себя.

«Не можем без слёз смотреть на его фотографии, — говорит Виктория Ивановна. — Он такой светлый человек был, никого не оставлял без внимания».