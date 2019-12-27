Дмитрий Морозов потерял жену во время обстрела

К началу лета 2015 года интенсивность обстрелов Горловки немного уменьшилась по сравнению с прошедшей зимой. Тем не менее ВСУ продолжали наносить удары по жилым кварталам. Один из снарядов попал в девятиэтажку в районе Комсомолец на северо-западной окраине города, где жили молодые супруги — Алла Котович и Дмитрий Морозов.

13 июня, примерно в 04:20, первый снаряд разорвался во дворе дома.

Молодые люди проснулись и бросились в коридор. Через несколько секунд прогремел второй взрыв, уже в доме. Снаряд попал в соседнюю квартиру. Взрывная волна вынесла входную дверь в квартиру супругов. Аллу отбросило в конец коридора, ударило о стену и засыпало обломками.

«Когда я откопал её, она была без сознания, но ещё жива», — вспоминает Дмитрий.

Моментально вспыхнул пожар — осколками перебило газопровод. Дмитрий на руках вынес супругу в подъезд, и, высчитав интервал между взрывами, спустился в подвал дома.

Там они оставались около 20 минут, пока обстрел не закончился. «Скорая» не могла приехать из-за непрекращающегося артналёта. Тогда Дмитрий завёл свою машину и отвёз Аллу в больницу.

Врачи диагностировали тяжёлую травму головы, внутреннее кровотечение и отёк мозга. Они не давали никаких гарантий, шансов выжить было немного. Операция шла несколько часов, но спасти жизнь женщины не удалось.

По данным военных специалистов, артналёт 13 июня 2015 года на Головку, был совершён из района населённого пункта Артёмовск, где базировался 17-й отдельный мотопехотный полк ВСУ. Среди прочего вооружения этого подразделения значилось несколько единиц тяжёлой ствольной артиллерии.