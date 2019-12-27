Саша Мамедханова погибла на украинском блокпосту

Вечером 6 июля 2014 года Ирина и Руслан Мамедхановы с двумя малолетними детьми ехали на своём автомобиле к друзьям в город Белозёрское. По пути они миновали несколько блокпостов ВСУ. Последний кордон украинских военных оказался для них роковым.

По дороге Ирина попросила 12-летнюю дочь Сашу сообщить бабушке, что они почти добрались до места. Но девочка возразила: «Мы ещё не приехали, когда приедем, тогда и позвоню».

Отъехав от блокпоста буквально на километр, Мамедхановы увидели машину своего родственника, который дожидался их на трассе, чтобы сопроводить в Белозёрское. Впоследствии они узнали, что у него произошёл конфликт с солдатами ВСУ. Мужчина махнул рукой и сказал, чтобы они уезжали. Но Мамедхановы не проехали и ста метров, как со стороны блокпоста ударила автоматная очередь. Заднее и боковое стекло правой передней двери машины треснули. Ирина повернулась назад и увидела, что Саша ранена. Лицо девочки было залито кровью.

Мамедхановы остановились у ближайшего посёлка и обратились за помощью к местным жителям. «Скорая» приехала быстро, Сашу увезли в больницу. В это время на месте происшествия появились военные с украинского блокпоста.

«Мы стали требовать чтобы они показали документы, но они даже говорить не стали, выглядели испуганными, — вспоминает Руслан, — просто ушли в соседний дом. Позже мы узнали, что один из них местный».

Спасти Сашу не удалось. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Расследование уголовного дела по факту убийства Саши до сих не завершено. Убийцы остаются на свободе.