Светлана Козырь потеряла сына и мужа при миномётном обстреле

Утром 16 августа 2014 года город Ждановка подвергся жестокому артиллерийскому обстрелу. В это время дети Светланы Козырь — девятилетняя Саша и шестилетний Серёжа — смотрели мультфильмы. Муж Сергей мастерил в сарае.

«Мы с младшим братом сидели в кресле, когда что-то на улице громко взорвалось. Мы тут же подлетели вместе с мебелью», — вспоминает Саша.

Стены дома сотрясались. Решили укрыться в храме, где часто прятались от обстрелов местные жители. Ещё за месяц до этого на всякий случай Светлана сшила большой рюкзак и уложила в него вещи первой необходимости. Но выйти из дома долго не могли из-за непрекращающейся бомбёжки. Когда решились, Сергей стал привязывать вещи к велосипеду, остальные ждали рядом. В этот момент прилетел снаряд.

«Я не поняла, что произошло. Запахло гарью, палёным порохом, — вспоминает Светлана. — Я присела с рюкзаком на землю, вокруг был дым. Хотела посмотреть, где ребята. Сняла с правой руки лямку от рюкзака, попыталась с левой снять, а рука оторванная висит. Увидела, как перепуганная Саша побежала прятаться под сарай. Я начала кричать, выбежали соседи. И тогда я осознала, что мужа и сына больше нет».

Саша тоже не сразу осознала произошедшее. Ранение в бедро девочка не почувствовала, боль пришла позднее, когда ожог стал саднить.

Во время бомбёжки связь не работала, соседу пришлось самому бежать за «скорой». Врачи отвезли Светлану в больницу в Ждановку, оттуда в Енакиево. Помимо ранения в руку, у женщины диагностировали разрыв селезёнки, удалили два ребра. Светлана говорит, что врачи думали, что она не выживет, и не решились сразу везти её дальше.

Сашу забрали к себе соседи. Через несколько часов её тоже увезли в больницу, у девочки открылось кровотечение.

Сергея и Серёжу похоронили в одной могиле, завернув в покрывало. Гробов не хватило: в тот день в Ждановке погибло много местных жителей.