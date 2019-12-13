«Врачи боролись до последнего»: Галина Машковская потеряла мужа во время обстрела

В конце августа 2014 года в Донбассе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. В небольших посёлках и городках полки магазинов были пустыми. 27 августа семейная пара из Снежного Анатолий Радевич и Галина Машковская поехали в Донецк за покупками.

Решили навестить родную сестру Анатолия и заодно закупиться продуктами. Под обстрел попали уже по пути назад, у магазина оптики на бульваре Тараса Шевченко.

«Мы были в машине, когда прилетел снаряд. Это было настолько неожиданно, что я даже не поняла, что произошло, — вспоминает Галина. — Когда повернулась к мужу, он уже был весь в крови».

Автомобиль изрешетило осколками. Галина открыла дверь и поползла в сторону, за угол дома. Где-то рядом продолжали рваться снаряды. Один их них попал в припаркованную рядом легковушку. Мгновенно погибла семья из четырёх человек, в том числе грудной ребёнок. Галину тоже зацепило осколками, она получила контузию и находилась в тяжелейшем шоке.

Анатолий самостоятельно выбраться из машины не смог, он получил тяжёлые ранения. Прибывшие на место происшествия медики реанимировали его и отвезли в больницу. Мужчину оперировали больше пяти часов. Один из осколков прошил его насквозь, задев внутренние органы. Анатолий умер, не приходя в сознание.