«Врачи боролись до последнего»: Галина Машковская потеряла мужа во время обстрела
13 декабря 2019

«Врачи боролись до последнего»: Галина Машковская потеряла мужа во время обстрела

10 декабря 2019 | 12:11

Более 51 тысячи жителей ДНР получили российские паспорта

05 декабря 2019 | 10:59

Граждане ДНР подали 3700 жалоб в ЕСПЧ

27 ноября 2019 | 11:26

Глава администрации Горловки заявил о гибели 204 местных жителей с начала конфликта в Донбассе

20 ноября 2019 | 14:30

СК России возбудил три дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса

19 ноября 2019 | 12:43

СК России заочно предъявил обвинение ещё одному командиру бригады ВСУ

19 ноября 2019 | 10:27

В Генпрокуратуре ДНР заявили, что в суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ

24 октября 2019 | 11:35

Порядка 6,8 тысячи граждан ДНР признаны потерпевшими с начала конфликта в Донбассе

24 октября 2019 | 09:18

В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом

22 октября 2019 | 12:01

СК возбудил новые дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса

09 октября 2019 | 10:30

СК возбудил шесть дел по факту обстрелов мирного населения Донбасса

В конце августа 2014 года в Донбассе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. В небольших посёлках и городках полки магазинов были пустыми. 27 августа семейная пара из Снежного Анатолий Радевич и Галина Машковская поехали в Донецк за покупками.

Решили навестить родную сестру Анатолия и заодно закупиться продуктами. Под обстрел попали уже по пути назад, у магазина оптики на бульваре Тараса Шевченко.

«Мы были в машине, когда прилетел снаряд. Это было настолько неожиданно, что я даже не поняла, что произошло, — вспоминает Галина. — Когда повернулась к мужу, он уже был весь в крови».

Автомобиль изрешетило осколками. Галина открыла дверь и поползла в сторону, за угол дома. Где-то рядом продолжали рваться снаряды. Один их них попал в припаркованную рядом легковушку. Мгновенно погибла семья из четырёх человек, в том числе грудной ребёнок. Галину тоже зацепило осколками, она получила контузию и находилась в тяжелейшем шоке.

Анатолий самостоятельно выбраться из машины не смог, он получил тяжёлые ранения. Прибывшие на место происшествия медики реанимировали его и отвезли в больницу. Мужчину оперировали больше пяти часов. Один из осколков прошил его насквозь, задев внутренние органы. Анатолий умер, не приходя в сознание.