«Со счёта сбилась, сколько операций мы сделали»: Светлана Апресян борется за здоровье сына

Летом 2015 года казалось, что в Донецк вернулась мирная жизнь. Интенсивность обстрелов города со стороны позиций ВСУ снизилась. 7 августа 12-летний Сергей Апресян гулял в парке с друзьями. На земле дети нашли неразорвавшийся боеприпас. Любопытство взяло верх над инстинктом самосохранения. Раздался мощный взрыв.

«Меня в тот момент не было дома. Я уезжала по делам, — вспоминает Светлана Апресян, мама Сергея. — Когда возвращалась домой, увидела несколько машин скорой помощи с включёнными сиренами, но даже и подумать не могла, что в одной из них — мой сын».

Дети выжили при взрыве, но получили ранения разной степени тяжести. Одному из товарищей Сергея осколками разорвало руку. Решение врачей — ампутация. Другому мальчику, который стоял дальше всех от эпицентра взрыва, сделали операцию на ноге.

Сергей пострадал больше всех. В одну из донецких больниц его доставили в критическом состоянии. Консилиум медиков принял решение ампутировать руку и ногу. Больше десяти дней мальчик находился в донецкой больнице, затем его перевезли в Москву.

В столице после долгого лечения жизнь Сергея оказалась вне опасности, но каждый год ему делают несколько операций на глазах. Таким образом врачи пытаются сохранить ему зрение, которое сильно пострадало в результате минно-взрывной травмы. Часть осколков из тела не удалили до сих пор, чтобы не изматывать организм подростка.

Светлана постоянно находится рядом с сыном. Она уже четыре года живёт в Москве в доме милосердия, в комнате для родителей, чьи дети находятся на лечении. Когда удастся вернуться в Донецк, Светлана не знает.