«Не понимаю, как выжил»: Илья Барилов потерял семью и дом

Август 2014 года жители Петровского района Донецка до сих пор вспоминают как один из самых страшных эпизодов своей жизни. Злость от неудач на фронтах ВСУ вымещали на мирных жителях. В ночь на 15 августа артиллерия нанесла новый удар по жилым кварталам Донецка. Украинские военные пустили в ход не только миномёты, но и реактивные системы залпового огня «Град».

Примерно в два часа ночи снаряд попал в частный дом семьи Бариловых на улице Коршунова.

«Я проснулся от взрыва. Снаряд залетел в комнату родителей. Как я выжил — не понимаю. Между нами была обычная кирпичная стенка», — вспоминает Илья Барилов, которому тогда было 20 лет.

Молодой человек вскочил на ноги и попытался отыскать своих близких, чтобы помочь им выбраться из разрушенного дома. Сумел вытащить из-под завалов свою бабушку, которая находилась в соседней комнате. У родителей и семилетней сестры Дарьи шансов на спасение не было, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

По мнению экспертов, ракетно-залповый удар был нанесён с западного направления, со стороны позиций ВСУ. Рядом с улицей Коршунова не было военных объектов и техники ополчения ДНР. Зачем нужно было стрелять по спящим мирным жителям в густонаселённом жилом квартале, Илья не понимает до сих пор.

В один миг он потерял и семью, и дом. Но нашёл в себе силы остаться в родном Донецке. Остался, чтобы помогать другим. Сейчас Илья работает спасателем в МЧС ДНР. Выезжает на пожары и ДТП, а также на ликвидацию последствий обстрелов артиллерии ВСУ. Нередко сам попадает под огонь.

«Мстить некому. Всему миру не отомстишь, а фамилий тех, кто стрелял и отдавал приказ, я не знаю. Да и не вижу я себя с оружием в руках. Я занимаюсь спасением людей на этой войне», — рассказывает Илья.