«Мужу не хватило нескольких секунд»: Александр Борисенко погиб при штурме Углегорска
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Примерно в 11 часов утра муж Ларисы Борисенко Александр с пятилетним сыном Егором вышел во двор своего частного дома на окраине Углегорска, чтобы набрать дров. В этот момент начался массированный обстрел. Снаряды стали падать на соседних улицах.
«Я выбежала забрать сына. Муж, сказал, что надо быстрее спускаться в подвал. Мы с мальчиком зашли в дом и в этот момент во дворе взорвалась мина», — вспоминает Лариса Борисенко.
Александру не хватило нескольких секунд. Мина взовалась в четырех метрах, когда он находился уже на крыльце. Мужчина погиб мгновенно.
Ларису ранило осколками. Женщина потеряла сознание. Дети, 5-летний Егор и 17-летняя Анна находились в комнате и по счастливой случайности не пострадали.
Ларису обнаружили соседи. Они увели детей в свой подвал и оказали раненой первую помощь — сделали перевязку. После этого женщина около семи часов ждала помощи.
«Звонила в «скорую», но врачи не могли приехать из-за обстрела. И только поздним вечером, когда вошли войска ДНР, меня увезли на военной машине в Горловку», — вспоминает Лариса.
В больнице ей сделали операцию, удалили осколки. Там же выяснилось, что женщина из–за последствий удара взрывной волной теряет зрение. В больницах она провела несколько месяцев. После операций в Донецке и Санкт-Петербурге зрение удалось вернуть только частично.