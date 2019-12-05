«Мужу не хватило нескольких секунд»: Александр Борисенко погиб при штурме Углегорска

29 января 2015 года силы ДНР начали освобождение города Углегорска, что в нескольких километрах от Дебальцева. Украинские военные не хотели сдавать свой укреплённый район. Расчёты миномётчиков ВСУ заняли позиции на железнодорожном вокзале города. Развернули орудия прямо на перронах и открыли шквальный огонь. Мины падали не только на позиции ополчения, но и на дома мирных граждан.

Примерно в 11 часов утра муж Ларисы Борисенко Александр с пятилетним сыном Егором вышел во двор своего частного дома на окраине Углегорска, чтобы набрать дров. В этот момент начался массированный обстрел. Снаряды стали падать на соседних улицах.

«Я выбежала забрать сына. Муж, сказал, что надо быстрее спускаться в подвал. Мы с мальчиком зашли в дом и в этот момент во дворе взорвалась мина», — вспоминает Лариса Борисенко.

Александру не хватило нескольких секунд. Мина взовалась в четырех метрах, когда он находился уже на крыльце. Мужчина погиб мгновенно.

Ларису ранило осколками. Женщина потеряла сознание. Дети, 5-летний Егор и 17-летняя Анна находились в комнате и по счастливой случайности не пострадали.

Ларису обнаружили соседи. Они увели детей в свой подвал и оказали раненой первую помощь — сделали перевязку. После этого женщина около семи часов ждала помощи.

«Звонила в «скорую», но врачи не могли приехать из-за обстрела. И только поздним вечером, когда вошли войска ДНР, меня увезли на военной машине в Горловку», — вспоминает Лариса.

В больнице ей сделали операцию, удалили осколки. Там же выяснилось, что женщина из–за последствий удара взрывной волной теряет зрение. В больницах она провела несколько месяцев. После операций в Донецке и Санкт-Петербурге зрение удалось вернуть только частично.