Николай Шумченко попал под миномётный обстрел

В середине июля 2014-го начались ожесточённые бои в районе населённых пунктов Снежное, Торез, Шахтёрск и Степановка. Украинские войска ежедневно обстреливали города и посёлки при помощи тяжёлых артиллерийских систем и миномётов. Каждый день гибли мирные жители.

4 августа 2014 года город Торез подвергся очередному мощному артналёту. Местные жители прятались от украинских снарядов в подвалах. Так же поступила и семья Сергея Шумченко. Канонаду переждали, рядом с домом попаданий не было. Никто не пострадал. Но всё это время Сергей волновался за своего отца, Николая Шумченко, который жил отдельно, на другой улице. В начале августа Сергей хотел забрать его к себе домой, но тот наотрез отказался. В этот момент зазвонил мобильный телефон. Соседи сообщили Сергею, что его отец тяжело ранен.

«Он был дома. Когда затихло, вышел. Стоял на улице. Рядом рванула мина миномётная — где-то метрах в десяти. Соседи прибежали, кто мог, оказали первую помощь. Когда я подъехал, уже «скорая» у дома стояла», — вспоминает Сергей Шумченко.

Пенсионера погрузили на носилки и под продолжающимся обстрелом повезли в ближайшую больницу. Николай Шумченко скончался на операционном столе от большой потери крови.

По свидетельствам очевидцев, мина прилетела с запада, со стороны позиций ВСУ. В тот момент они находились всего в паре километров от окраины города Торез.

Ожесточённые бои в этом районе продолжались ещё больше месяца и завершились окружением украинских войск под Иловайском.