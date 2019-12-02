Виталий и Валерий Хропачи были убиты по дороге на работу

С середины августа 2014 года до конца января 2015-го город Углегорск находился под контролем украинских силовиков. Добычу угля на местной шахте остановили, проводились только работы по откачке воды. Утром 18 января отец и сын Виталий и Валерий Хропачи отправились на утреннюю смену. До шахты добирались колонной из четырёх гражданских автомобилей в объезд блокпоста ВСУ, который перестал пропускать шахтёров. Когда до шахты оставалось меньше километра, головной автомобиль обстреляли из стрелкового оружия.

Как вспоминают очевидцы, колонна остановилась, люди стали выскакивать на улицу. Со стороны раздалась команда: «Лежать лицом вниз!» Затем в пятидесяти метрах от первого автомобиля поднялись двое украинских снайперов в белых маскировочных халатах. Они не разрешали шахтёрам подниматься с земли, пока не появился грузовой «Урал» ВСУ. Снайперы осмотрели машину которую только что расстреляли, и спокойно покинули место преступления. Только после этого шахтёры смогли подойти к автомобилю, где находились Виталий и Валерий Хропачи.

«У меня муж был высокий — 190. И так получилось, что они стали наклоняться в машине, прятаться. В лобовое стекло залетела пуля, она попала прямо в голову мужу. Другая пуля попала в заднюю стойку и срикошетила в шею свёкру. Всего было три выстрела», — рассказывает Анастасия Хропач.

Валерий погиб мгновенно. Ещё один мужчина, находившийся в той же машине, около минуты пытался остановить кровотечение у Виталия. Но безрезультатно, он скончался от потери крови.

Коллеги погибших сами вызывали скорую помощь. Ждать её пришлось более шести часов. Несмотря на то что двойное убийство произошло на подконтрольной Украине территории, расследование не проводилось. Уголовное дело заводить не стали. Без объяснений. Семье погибших выдали только свидетельства о смерти. Личности снайперов, расстрелявших гражданскую колонну, до сих пор не установлены.