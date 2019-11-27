«Хорошо, что внука не было дома»: Валентин Романов получил ранения при миномётном обстреле

«Я находился около окна. Меня осколками посекло. Волна дальше пошла, осколки в стенку улетели», — вспоминает Валентин Романов.
Раненый мужчина вызвал бригаду «скорой помощи». Позже медики констатируют у Виктора три осколочных ранения. В затылок, запястье и внутреннюю поверхность бедра. После оказания первой помощи, пенсионер был доставлен в одну из донецких больниц, где и были извлечены осколки. Жизнь Романова оказалась вне опасности.
Обстрел начался внезапно, только по счастливой случайности обошлось без жертв.
«Хорошо, что внук в тот день был на соревнованиях , — говорит пенсионер.
Как позже установили военные эксперты, минометный огонь вёлся со стороны Марьинки, с позиций ВСУ. Стреляли целенаправленно по жилым кварталам, где не было военнослужащих ДНР.