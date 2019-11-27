«Хорошо, что внука не было дома»: Валентин Романов получил ранения при миномётном обстреле

В субботу 16 сентября 2017 года вдоль линии соприкосновения в районе поселка шахты «Трудовская» на юго-западной окраине Донецка было спокойно. Не было даже автоматной стрельбы. Примерно в восемь вечера местные жители услышали громкий хлопок. Через несколько секунд раздался взрыв. Мина попала в огород пенсионера Валентина Романова. Взрывом и осколками выбило стекла в доме и летней кухне. Переждав несколько минут и убедившись, что стрельба прекратилась, пенсионер направился осматривать разрушения в летней кухне. В этот момент раздался второй хлопок.

«Я находился около окна. Меня осколками посекло. Волна дальше пошла, осколки в стенку улетели», — вспоминает Валентин Романов.

Раненый мужчина вызвал бригаду «скорой помощи». Позже медики констатируют у Виктора три осколочных ранения. В затылок, запястье и внутреннюю поверхность бедра. После оказания первой помощи, пенсионер был доставлен в одну из донецких больниц, где и были извлечены осколки. Жизнь Романова оказалась вне опасности.

Обстрел начался внезапно, только по счастливой случайности обошлось без жертв.

«Хорошо, что внук в тот день был на соревнованиях , — говорит пенсионер.

Как позже установили военные эксперты, минометный огонь вёлся со стороны Марьинки, с позиций ВСУ. Стреляли целенаправленно по жилым кварталам, где не было военнослужащих ДНР.