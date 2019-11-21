«Уехать от этого страха некуда»: Карина Светличная была ранена украинским снайпером

Весь день 22 июня 2019 года в Горловке стояла тишина. 13-летняя Карина Светличная, жительница района Посёлок Мичурина, отпросилась у бабушки Екатерины Васильевны погулять. Вечером украинские силовики открыли огонь по жилому массиву. Несмотря на опасность, девочка решила бежать домой, чтобы не оставлять бабушку одну во время обстрела.

Когда начали стрелять, Карина вместе с подругой и её родителями спряталась в доме. Екатерина Васильевна позвонила внучке, чтобы узнать, где она. Девочка сказала, что находится в безопасном месте. Через 20 минут стрельба немного стихла — и Карина побежала домой. Ей предстояло преодолеть всего полтора километра.

До участка оставалось буквально сто метров, когда Карина почувствовала, как по правой ноге течёт кровь. В горячке она даже не ощутила боли и не поняла, когда был сделан выстрел.

Несмотря на ранение, Карина смогла добраться до дома. Родные позвонили тёте, которая отвезла девочку в больницу, где из её ноги извлекли пулю. Кость не была задета, но всё равно пришлось пролежать в больнице две недели, ещё полторы недели после выписки рана заживала.

На вопрос, не страшно ли ей после ранения, Карина отвечает, пожав плечами: «Нормально». Девочка живёт вместе с бабушкой. Неоднократно на их участок прилетали пули, попадая в ставни. К обстрелам семья уже относится спокойно: «Если сильно стреляют, то одеялом накроемся и лежим».

Екатерина Васильевна вспоминает: когда в 2014 году началась война, все соседи разъехались.

«Осталась только наша семья и ещё пара человек. Нам некуда было ехать. Света не было, мы палили костёр и на нём готовили еду, — рассказывает Екатерина Светличная. — Когда сильно стреляли, спускались в подвал. Может, если были бы родные, уехали бы от этого страха. А так куда?»