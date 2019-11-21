«Уехать от этого страха некуда»: Карина Светличная была ранена украинским снайпером

Когда начали стрелять, Карина вместе с подругой и её родителями спряталась в доме. Екатерина Васильевна позвонила внучке, чтобы узнать, где она. Девочка сказала, что находится в безопасном месте. Через 20 минут стрельба немного стихла — и Карина побежала домой. Ей предстояло преодолеть всего полтора километра.
До участка оставалось буквально сто метров, когда Карина почувствовала, как по правой ноге течёт кровь. В горячке она даже не ощутила боли и не поняла, когда был сделан выстрел.
Несмотря на ранение, Карина смогла добраться до дома. Родные позвонили тёте, которая отвезла девочку в больницу, где из её ноги извлекли пулю. Кость не была задета, но всё равно пришлось пролежать в больнице две недели, ещё полторы недели после выписки рана заживала.
На вопрос, не страшно ли ей после ранения, Карина отвечает, пожав плечами: «Нормально». Девочка живёт вместе с бабушкой. Неоднократно на их участок прилетали пули, попадая в ставни. К обстрелам семья уже относится спокойно: «Если сильно стреляют, то одеялом накроемся и лежим».
Екатерина Васильевна вспоминает: когда в 2014 году началась война, все соседи разъехались.
«Осталась только наша семья и ещё пара человек. Нам некуда было ехать. Света не было, мы палили костёр и на нём готовили еду, — рассказывает Екатерина Светличная. — Когда сильно стреляли, спускались в подвал. Может, если были бы родные, уехали бы от этого страха. А так куда?»