«По Донецку скучаю каждый день»: Владимир Бобришев о новой жизни своей семьи

18 января 2015 года Тамара Бобришева вместе с двумя сыновьями — четырёхлетним Артёмом и семилетним Мишей — находилась дома. Муж Владимир был на работе. В тот день практически во всех районах Донецка рвались снаряды. Продолжительный обстрел города со стороны ВСУ оказался для семьи Бобришевых роковым.

Несмотря на свой возраст, Артём знал, что, когда раздаётся залп орудий, надо бежать в подвал. Мальчик никогда не боялся, потому что знал, что скоро бомбёжка закончится. Но в тот день никто из Бобришевых не успел добежать до укрытия. В комнате малыша рухнул потолок, Артём оказался под завалами. Он погиб мгновенно. Миша серьёзно пострадал, получив тяжёлую черепно-лицевую травму. Тамаре Бобришевой оторвало часть ноги.

Когда начался обстрел, Владимир подходил к своему дому. Снаряд попал в жильё у него на глазах. Мужчина нашёл старшего сына и поспешил отнести его в подвал, потому что обстрел ещё продолжался. После увидел Тамару, зажатую обломками дома и просившую найти Артёма. Когда Владимир достал из-под завалов мальчика, тот уже не дышал.

Сейчас Бобришевы живут на съёмной квартире в подмосковном Красногорске. Владимир работает электромехаником в грузовом терминале аэропорта Шереметьево, Тамара занимается хозяйством. Миша ходит в школу. В начале ноября этого года они получили российское гражданство.

По словам Владимира, после пережитого здоровье Миши оставляет желать лучшего, мальчик часто жалуется на головные боли. Тамаре, ставшей инвалидом, установили протез.

Владимир признаётся, что сильно скучает по Донецку, а точнее, по мирной жизни в городе.

«Хотели бы когда-нибудь вернуться, — делится мужчина. — Но пока возвращаться просто некуда. Наш дом разрушен».