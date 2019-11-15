Водитель «скорой» был ранен во время дежурства

В конце января 2017 года ВСУ предприняли новые попытки штурма Донецка и Горловки. Города почти круглосуточно подвергались массированным артобстрелам. 1 февраля вести огонь по Донецку начали в пять утра. Снаряды падали в разных районах города. Один из них разорвался рядом с машиной скорой помощи.

Водитель «скорой помощи» Роман Махортов работал в ночную смену. Выездов было много. Из-за начавшегося артналёта и огромного количества вызовов смениться удалось только ближе к десяти часам утра.

Затем Роману потребовалось отвезти рабочую документацию, и он сел к коллегам в другую машину скорой помощи. По дороге поступил срочный вызов. Больного нужно было экстренно госпитализировать. По пути в стационар, на улице Элеваторной в Будённовском районе Донецка, рядом с машиной прогремело несколько взрывов.

Одна из мин пробила крышу склада. Другая разорвалась прямо на дороге, в десяти метрах от автозаправочной станции. Если бы мина попала в резервуар с топливом, пострадавших было бы гораздо больше.

«Газель» с медиками буквально изрешетило осколками, им самим понадобилась помощь коллег.

Осколками зацепило всех, кто находился в автомобиле: водителя, медсестру и больного. Роману Махортову не повезло больше всех — перебило кость руки, задело ногу. Он потерял много крови, но своевременная помощь врачей спасла ему жизнь. Роман был доставлен в больницу и перенёс операцию.

Как позже установили следователи, медиков обстреляли из 152-миллиметрового миномёта. Использование оружия такого калибра запрещено минскими договорённостями. Огонь вёлся с северо-западного направления.