При обстреле Горловки был смертельно ранен Андрей Заплава

14 февраля 2015 года Горловка подверглась очередному массированному обстрелу. В городе не было света. Семья Светланы Заплавы отсиживалась в доме, когда взрывной волной на кухне выбило окна. Решили перебраться на соседний завод, в подвале которого было оборудовано бомбоубежище.

Бабушка Любовь Васильевна собрала документы, мама Светлана помогла дочери и сыну одеться. Путь к бомбоубежищу лежал через лесополосу. Светлана вела за руку младшую Машу, за ними шёл Андрюша с бабушкой.

«Маша попросила меня надеть ей рукавички, — вспоминает Светлана. — И тут прогремел мощный взрыв. Я только успела схватить Машу и прижать к себе. Нас отбросило в сторону от дороги».

Очнулась Светлана уже на земле с Машей на руках. Открыв глаза, женщина увидела, что бабушка и Андрюша лежат на дороге. Любовь Васильевна от осколочных ранений скончалась на месте, но мальчик был ещё жив. Светлана взяла сына на руки и побежала в сторону завода.

«Пока несла сына, снова начался обстрел, летели стёкла и куски асфальта, — рассказывает мама мальчика. — Испуганная Маша плача бежала рядом».

Сотрудники охраны завода вызвали скорую помощь, но из-за обстрелов врачи 40 минут не могли добраться до места. Осколочное ранение в висок стало для Андрея смертельным.