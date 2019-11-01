«Стреляли на поражение»: пожарный из Донецка погиб от разрыва гранаты
- © МЧС Донецкой Народной Республики
После начала вооружённого конфликта в Донбассе посёлок шахты «Трудовская» оказался на линий разграничения с украинскими боевыми частями. Получается, что в этот день пожарные боролись с огнём на расстоянии 200—300 метров от блиндажей ВСУ.
Сотрудники МЧС успели ликвидировать пожар в первом доме и вошли во второй. В этот момент у ног начальника караула Валерия Вдовиченко взорвалась граната.
«Он стал для нас живым щитом, закрыл от осколков, — вспоминает командир отделения третьей пожарно-спасательной части МЧС ДНР Виктор Близнюк. — Вместе с водителем мы вынесли Валеру на улицу».
Начальник караула скончался по дороге в больницу.
«Кроме этого, получили ранения один пожарный и командир отделения», — рассказывает начальник государственного пожарно-спасательного отряда Донецка Владимир Зайцев.
Впоследствии стало известно, что обстрел посёлка вёлся из автоматического гранатомёта АГС с позиций националистического батальона «Донбасс-Украина». Наблюдатели ОБСЕ намеревались выехать к месту трагедии, однако из-за продолжающегося огня из соображений безопасности инспекция была отложена.
Капитан Валерий Вдовиченко отдал работе в МЧС 28 лет. Начальник караула всегда выезжал с товарищами на вызов, даже несмотря на возможность обстрелов. Попрощаться с ним пришли несколько десятков человек.