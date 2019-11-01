«Стреляли на поражение»: пожарный из Донецка погиб от разрыва гранаты

20 августа 2017 года в МЧС Донецка поступило сообщение о пожаре в доме №115 на улице Зелёный Гай в посёлке шахты «Трудовская». Горели два дома и хозяйственные постройки. Пожарные выехали на вызов. Руководил расчётом 48-летний Валерий Вдовиченко.

После начала вооружённого конфликта в Донбассе посёлок шахты «Трудовская» оказался на линий разграничения с украинскими боевыми частями. Получается, что в этот день пожарные боролись с огнём на расстоянии 200—300 метров от блиндажей ВСУ.

Сотрудники МЧС успели ликвидировать пожар в первом доме и вошли во второй. В этот момент у ног начальника караула Валерия Вдовиченко взорвалась граната.

«Он стал для нас живым щитом, закрыл от осколков, — вспоминает командир отделения третьей пожарно-спасательной части МЧС ДНР Виктор Близнюк. — Вместе с водителем мы вынесли Валеру на улицу».

Начальник караула скончался по дороге в больницу.

«Кроме этого, получили ранения один пожарный и командир отделения», — рассказывает начальник государственного пожарно-спасательного отряда Донецка Владимир Зайцев.

Впоследствии стало известно, что обстрел посёлка вёлся из автоматического гранатомёта АГС с позиций националистического батальона «Донбасс-Украина». Наблюдатели ОБСЕ намеревались выехать к месту трагедии, однако из-за продолжающегося огня из соображений безопасности инспекция была отложена.

Капитан Валерий Вдовиченко отдал работе в МЧС 28 лет. Начальник караула всегда выезжал с товарищами на вызов, даже несмотря на возможность обстрелов. Попрощаться с ним пришли несколько десятков человек.