Любовь Луценко: «Запах калёного железа на всю жизнь останется в памяти»

Когда в 2014 году начались боевые действия, семья Луценко из города Кировское оборудовала убежище в подвале дома. «Чтобы можно было как-то выжить, из подручных средств вроде старых дверей и шифоньеров сделали каркасы для кроватей, на них положили матрасы. Соорудили печку», — вспоминает Любовь Луценко, мама Данилы, Саши и Ульяны.

Трагедия произошла 24 августа, в Сашин день рождения, мальчику исполнялось семь лет. Всю неделю до этого семья практически безвылазно жила в подвале, на улицу выходили только взрослые. Но в тот день не было слышно взрывов снарядов, стояла полная тишина. Впервые за долгое время люди спокойно гуляли по городу.

«За всю неделю я не видела столько людей, сколько в тот день, — вспоминает Любовь. — Обычно можно было увидеть человек пять, и то тех, которые не идут, а бегут в магазин за хлебом».

Вечером мама предложила ребятам погулять, хотя бы полчаса подышать свежим воздухом. Вместе с мальчиками на улицу вышли бабушка и дедушка. На часах было без пятнадцати шесть, трёхлетняя Ульяна уже спала.

«Мы даже не слышали, чтобы где-то был выстрел, чтобы что-то летело. Начало свистеть в тот момент, когда снаряд уже ударился о землю, — рассказывает мама мальчиков. — Запах калёного железа, наверное, на всю жизнь останется в памяти».

Любовь схватила Ульяну и выбежала на улицу, где услышала крик бабушки: «Саша, Саша!». Бабушка, несмотря на то что была ранена, несла Сашу к подвалу. Впоследствии врачи обнаружили у Саши осколочное ранение тазобедренного сустава, два осколка нашли в ноге, оказался задет малоберцовый нерв.

Дедушка погиб на месте. Любовь отдала дочку соседу, чтобы он унёс ее на другую сторону дома, а сама поспешила спасать пятилетнего Даню. Взрывной волной повредило деревянный настил около подъезда. Убегая от взрывов, Данила застрял ногой в образовавшейся расщелине, как в капкане. Мальчик получил множественные осколочные ранения. Были задеты спинной мозг и грудная клетка, он истекал кровью. Любовь схватила сына на руки и, несмотря на обстрел, побежала в больницу, где передала мальчика врачам, сама же вернулась домой к раненому Саше.

Прошло несколько недель, и Любовь поняла, что врачи в Донецке бессильны перед ранениями Данилы. Ребенок затухал. Через Facebook женщина связалась с доктором Елизаветой Глинкой. Та откликнулась, было решено перевезти Даню в клинику в Москве. Но прошло буквально четыре дня, и Данила был уже нетранспортабелен. У мальчика развился отёк мозга и гнойный менингит. 6 октября 2014 года Данила умер.