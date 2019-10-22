Людмила Гетнаревич: «Соня умерла, не приходя в сознание»
22 октября 2019

Людмила Гетнаревич: «Соня умерла, не приходя в сознание»

09 октября 2019 | 10:30

СК возбудил шесть дел по факту обстрелов мирного населения Донбасса

03 октября 2019 | 11:56

В СК заявили об отказах Интерпола в розыске подозреваемых в преступлениях в Донбассе

03 октября 2019 | 11:19

СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

03 октября 2019 | 10:58

СК и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине

04 ноября 2016 | 14:44

Жительница Донбасса подала в ЕСПЧ иск на Порошенко после убийства её семьи

24 августа 2014 года четырёхлетняя Соня Мартынюк, жительница города Кировское, впервые за неделю вышла из подвала, где была вынуждена прятаться от обстрелов вместе с мамой Оксаной и бабушкой Людмилой Николаевной. В качестве убежища был выбран подвал компании «Укртелеком», где Сонина бабушка работает охранником.

«Был такой хороший денёк, солнце. Я вспомнила, что сегодня День независимости Украины. Решила, что там празднуют и стрелять не будут, — вспоминает Людмила Николаевна. — Поэтому я посоветовала сходить домой, чтобы Соня отдохнула, посмотрела любимые мультики по телевизору».

Ближе к вечеру Людмила Николаевна предложила дочери не возвращаться в подвал и переночевать в квартире. Но Оксана отказалась.

«У меня сердце не на месте. Уж лучше бы стреляли: хотя бы знали, с какой они стороны», — ответила матери девушка.

Семья начала собирать вещи, чтобы уйти, но о том, что Соня дома, узнали соседские мальчики. Как раз в этот момент девочка примеряла мамину тунику и хвасталась бабушке: «Смотри, какой у меня красивый сарафан! Я пойду поздороваюсь с мальчишками, пусть они увидят мой наряд». Но мама не отпустила девочку гулять, посадила её в коридоре, в самом безопасном месте дома, пока они с бабушкой собираются. 

«И вдруг я услышала страшный треск. Мы даже не поняли, что произошло, до такой степени всё было быстро, — рассказывает Людмила Николаевна. — Я стояла около плиты, сзади меня было окно. Взрывная волна в мгновение снесла всё на своём пути: шторы, гардины, люстру. Дочь как раз нагнулась. Если бы стояла прямо, то ей снесло бы голову».

Людмила Николаевна тут же закричала: «Соня!» — и побежала сквозь чёрный дым к месту, где должна была сидеть внучка. Но девочки там не оказалось. Босиком по разбитому стеклу бабушка выбежала на улицу. Снаружи около подъездной двери стояла Соня и не шевелилась. Девочка всё-таки ослушалась маму и ушла играть с ребятами. Бабушка схватила Соню и побежала в подъезд. В это время напротив дома разорвался второй снаряд.

«В подвале начали осматривать Соню, а у неё по всей спине дырки, дырки. И чем выше кофту поднимали, тем больше они были. Я залила всё перекисью, обмотала бинтами и побежала бегом к «скорой помощи». Врачи сказали, что она находится в очень тяжёлом состоянии. Только когда её положили в больницу, я увидела, что одни осколки вошли в шею и разбили плечо», — вспоминает Людмила Николаевна.

Соню отвезли в больницу в Донецке. Она умерла через два дня, не приходя в сознание.