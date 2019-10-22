Людмила Гетнаревич: «Соня умерла, не приходя в сознание»

24 августа 2014 года четырёхлетняя Соня Мартынюк, жительница города Кировское, впервые за неделю вышла из подвала, где была вынуждена прятаться от обстрелов вместе с мамой Оксаной и бабушкой Людмилой Николаевной. В качестве убежища был выбран подвал компании «Укртелеком», где Сонина бабушка работает охранником.

«Был такой хороший денёк, солнце. Я вспомнила, что сегодня День независимости Украины. Решила, что там празднуют и стрелять не будут, — вспоминает Людмила Николаевна. — Поэтому я посоветовала сходить домой, чтобы Соня отдохнула, посмотрела любимые мультики по телевизору».

Ближе к вечеру Людмила Николаевна предложила дочери не возвращаться в подвал и переночевать в квартире. Но Оксана отказалась.

«У меня сердце не на месте. Уж лучше бы стреляли: хотя бы знали, с какой они стороны», — ответила матери девушка.

Семья начала собирать вещи, чтобы уйти, но о том, что Соня дома, узнали соседские мальчики. Как раз в этот момент девочка примеряла мамину тунику и хвасталась бабушке: «Смотри, какой у меня красивый сарафан! Я пойду поздороваюсь с мальчишками, пусть они увидят мой наряд». Но мама не отпустила девочку гулять, посадила её в коридоре, в самом безопасном месте дома, пока они с бабушкой собираются.

«И вдруг я услышала страшный треск. Мы даже не поняли, что произошло, до такой степени всё было быстро, — рассказывает Людмила Николаевна. — Я стояла около плиты, сзади меня было окно. Взрывная волна в мгновение снесла всё на своём пути: шторы, гардины, люстру. Дочь как раз нагнулась. Если бы стояла прямо, то ей снесло бы голову».

Людмила Николаевна тут же закричала: «Соня!» — и побежала сквозь чёрный дым к месту, где должна была сидеть внучка. Но девочки там не оказалось. Босиком по разбитому стеклу бабушка выбежала на улицу. Снаружи около подъездной двери стояла Соня и не шевелилась. Девочка всё-таки ослушалась маму и ушла играть с ребятами. Бабушка схватила Соню и побежала в подъезд. В это время напротив дома разорвался второй снаряд.

«В подвале начали осматривать Соню, а у неё по всей спине дырки, дырки. И чем выше кофту поднимали, тем больше они были. Я залила всё перекисью, обмотала бинтами и побежала бегом к «скорой помощи». Врачи сказали, что она находится в очень тяжёлом состоянии. Только когда её положили в больницу, я увидела, что одни осколки вошли в шею и разбили плечо», — вспоминает Людмила Николаевна.

Соню отвезли в больницу в Донецке. Она умерла через два дня, не приходя в сознание.