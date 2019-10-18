Любовь Жмудова: «Одним снарядом убило обоих»

Посёлок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка — один из наиболее пострадавших в ходе конфликта в Донбассе. Своей западной окраиной он фактически упирается в позиции Вооружённых сил Украины. Через дорогу — Марьинка, которую с самого начала конфликта занимают украинские военные. Трудовские — это частный сектор, сейчас здесь остались только те, кому некуда уезжать. Местные жители вынуждены прятаться в своих подвалах не только от мин и снарядов, но и от шальных автоматных очередей.

Весь день 12 июня 2017 года, по воспоминаниям очевидцев, было относительно спокойно. Около девяти вечера раздалось три взрыва. В потёмках никто особо не разобрал, куда попали снаряды. Пожарных и машин скорой помощи нет — значит, обошлось. Только утром соседи обнаружили, что один из снарядов попал в частный дом на улице Луговского. Хозяйка, Любовь Жмудова, в тот момент находилась в отъезде. Дома оставались её мама, Лидия Артемьева, и брат, Виктор Артемьев. Лидия Васильевна родилась в 1937-м, ребёнком пережила Великую Отечественную войну. Виктор Артемьев — воин-интернационалист, служил в Афганистане.

«Одним снарядом убило обоих», — вспоминает Любовь Жмудова.

Как позже выяснило следствие, мужчина-инвалид и пожилая женщина погибли мгновенно. Сотрудники миссии ОБСЕ установили факт обстрела и гибели гражданских, а следователи — направление артиллерийского удара. Снаряд был выпущен со стороны Марьинки.

Сейчас Любовь Жмудова продолжает жить в своём доме, примерно в километре от позиций ВСУ. Уезжать ей некуда. Постоянной работы нет. Всё, что удаётся заработать, тратит на ремонт дома, в котором зимой очень холодно. Сейчас женщина мечтает до холодов поменять ещё одно окно, говорит, что на посечённую осколками крышу денег не хватит точно.