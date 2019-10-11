Яна Белоног: «После смерти дочери чувствовала себя ненужным человеком»

19 декабря 2014 года был последний учебный день перед зимними каникулами. Несмотря на режим тишины с шести утра районы Горловки содрогались от взрывов. Мама девятилетней Карины Белоног, Яна, предложила дочери остаться дома. Но четвероклассница решительно ответила: «Мама, мне обязательно надо в школу».

Яна всегда провожала и встречала дочь с учебы. После занятий они решили навестить родственников. В гостях пробыли два часа, около половины пятого решили возвращаться домой. Ехали на велосипеде: Яна за рулем, Карина сзади.

«Мы выехали на трассу, только повернули за поворот по Артемовскому шоссе, как меня ослепило и оглушило. Я отпустила руль, крикнула: «Карина!», и больше ничего не помню», — вспоминает Яна.

В результате массированного обстрела со стороны позиций ВСУ мать и дочь накрыло осколками разорвавшегося снаряда. Очевидцы трагедии остановили проезжающую мимо «скорую».

«Когда нас привезли в больницу, я потеряла сознание. У меня все лицо было в крови, — рассказывает Яна. — Я только увидела, как Карину повезли на каталке в операционную».

Девочка умерла на операционном столе от множественных осколочных ранений. Родственники не стали сообщать матери о гибели дочери сразу. Только на третий день после трагедии, когда Яну выписали домой, она узнала, что на самом деле произошло.

Женщина признается, что долгое время после смерти дочери чувствовала себя ненужным человеком, потому что никто ее уже не обнимет, не назовет мамой.

«Без ребенка я не видела для себя смысла в этой жизни», — делится женщина. Но в июне 2016 года Яна родила ребенка, дочку Эвелину. — «Теперь я живу и Карину помню и люблю, она мне снится, живет в моем сердце».