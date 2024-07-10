Выжить под «Градом»: Ирина Агальцева из Донецка получила тяжёлую травму головы в ходе обстрела ВСУ
10 июля 2024
RT

Выжить под «Градом»: Ирина Агальцева из Донецка получила тяжёлую травму головы в ходе обстрела ВСУ

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От ударов ВСУ в ДНР 12 июля 2022 года пострадали 15 человек, трое погибли. Повреждения получили 38 жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Жительница Петровского района Донецка 58-летняя Ирина Агальцева рассказала RT, как в её дом попал снаряд РСЗО «Град».

В тот день Ирина с мужем Владимиром Климовым находились на участке своего дома. Они никуда не выезжали, так как, по словам Агальцевой, ВСУ уже несколько дней подряд обстреливали их улицу. Всего несколькими днями ранее от обстрела пострадала их соседка.

Как только супруги услышали звуки разрывающихся снарядов, оба побежали к дому. Но в тот момент, когда Агальцева переступила порог, в дом влетела украинская ракета.

«У нас пробило стену. Кирпичи, стёкла, оконные рамы, мебель полетели на меня и засыпали. А дальше я потеряла сознание», — вспоминает Ирина.

Её муж в этот момент находился в коридоре. Он выбил заклиненную дверь, вытащил супругу из-под засыпавших её обломков и отвёз в больницу.

Врачи диагностировали у Ирины Агальцевой тяжёлую черепно-мозговую травму, а также осколочное ранение в ногу, ушибы и порезы на теле от осколков.

По словам пострадавшей, осколок сильно повредил мышцу на ноге — женщине провели несколько операций, чтобы вытащить его.

За операцией последовал длительный период реабилитации.