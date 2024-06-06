«Ни дома нет, ни жены»: Сергей Фомин из Донецка потерял супругу в результате обстрела ВСУ

29 мая 2022 года ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. В тот день ранения получили четверо мирных жителей, а 62-летняя Татьяна Фомина погибла. О случившейся в тот день трагедии RT рассказал супруг погибшей Сергей Фомин.

Фомины жили в частном секторе на Левобережной улице. Сергей помнит, что 29 мая он вышел из дома в шесть вечера. Буквально через десять минут он услышал характерные звуки обстрела.

«Услышал выстрел, потом свист, через три секунды — прилёт, ещё через три секунды снова взрыв, снова прилёт», — говорит Сергей.

Он тут же бросился назад, ведь в доме оставалась его жена Татьяна.

Женщина в то время прилегла отдохнуть, была в спальне, вспоминает муж погибшей.

«Соседи позвонили, сказали, что упало к тебе в огород. Пришёл — ни дома нет, ни жены нет», — рассказывает Сергей.

Вместе с соседями Сергей Фомин разбирал завалы.

Супругу он нашёл уже мёртвой.