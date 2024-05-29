«Откройте — или будем стрелять»: как украинские военные били из БМП по дому жительницы Мариуполя Надежды Авдеевой

24 февраля муж и сын Надежды Авдеевой отправились на рынок за продуктами. Сама она осталась дома готовить обед. Женщина вспоминает, что резала салат, когда в окно постучали украинские военные.
«У них было с собой оружие. Я испугалась. Они начали меня допрашивать, не видела ли я поблизости ополченцев ДНР. Позже снова звонили в дверь со словами: «Откройте — или мы будем стрелять», — рассказывает Авдеева.
К вечеру, по словам женщины, украинские военные подогнали БМП, из которой и выстрелили прямо по их дому.
«Меня ранило в ногу. Сын и муж наложили жгут и вызвали скорую. В этот момент Максим пожаловался, что у него сильно печёт в боку. Скорая забрала нас двоих», — рассказывает пострадавшая.
Надежду и Максима отвезли в 4-ю городскую больницу Мариуполя. На тот момент она была под контролем ВСУ.
По словам женщины, украинские националисты неоднократно сами открывали огонь по больнице. И пациентам, и врачам приходилось укрываться в подвале.
«Только 6 апреля нас эвакуировали военнослужащие ДНР на БТР, отвезли в Донецк», — говорит Авдеева.
После курса реабилитации Надежда и Максим Авдеевы вернулись в Мариуполь.