Дочь поседела в девять лет: многодетная мать Ольга Худякова из Донбасса — о выживании под бомбёжками ВСУ

С 2015 года посёлок Голубовское в ЛНР неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Местная жительница, мать четверых детей Ольга Худякова рассказала RT, что её семья вынуждена была дни и ночи сидеть в подвале, опасаясь снарядов ВСУ. Зачастую лишь благодаря детям взрослые не впадали в отчаяние. Но для детской психики последствия военного времени оказались необратимыми.

«Соне было два с половиной года. Так это чудо всех нас тогда и спасло: она в подвале нам песни пела, стишки рассказывала. И через отдушники наш смех было слышно на улице, — вспоминает события 2015 года Ольга. — А по-другому никак. Маленький ребёнок, не понимая, что это обстрелы, пытался нас приободрить».

В Голубовском школа не работает, и поселковые дети вынуждены на специальном автобусе ездить в Кировск. За восемь лет школьный автобус не единожды оказывался во фронтовых сводках.

«Как автобус спускается от Кировска, начинают бить по нему. Душа не на месте каждый раз, когда детей из школы ждёшь, — говорит Худякова. — Было такое, что стреляют, с детьми связь пропала, водитель не отвечает, где автобус — никто не знает. И когда наконец подъезжает, водитель, практически не останавливаясь, быстро высаживает детей у домов».

Дом Худяковых несколько раз обстреливался украинскими силовиками: в январе и июне 2015-го, в 2017 и 2019 годах. Несколько лет в огороде зияла воронка в человеческий рост от снаряда «Град».

«Мама недалеко от нас живёт, и ей в дом прилетело 20 января 2015 года. Мы забрали их с бабушкой к нам и тогда всю ночь в подвале вместе просидели, — рассказывает Ольга. — На следующее утро побежали с мужем еду разогреть. Только накрыли на стол, Коля поднял всех из подвала — и «Градами» как накрыли посёлок! Двери вырвало, окна повылетали, мы только и успели детей собой накрыть».

Мама Ольги Худяковой Наталья Бочковская в войну потеряла самого близкого человека — свою маму.

«Моя мама была из долгожителей, но из-за постоянных обстрелов её парализовало, и она умерла, когда ей был 91 год. А так она у нас живенькая была. Всё шутила: «Когда умру, вы мне тяпку с лопатой положите, я и там буду работать, — с сожалением вспоминает Наталья Бочковская. — Гостей любила принимать, рукодельничала, пекла и на свадьбы, и на проводы в армию. Жалко, когда таких людей война забирает».

Боевые действия оставили отметины на здоровье всех членов семьи Ольги Худяковой. Но самое страшное — это коснулось детей. Безусловно, взрослые всеми силами стараются помочь детской психике — и дома, и в школе.

Одно из самых страшных воспоминаний для семьи Худяковых — когда старшая девочка, которой на тот момент было девять лет, попала во дворе дома под обстрел.

«Мы часа три не могли её в чувство привести, — вспоминает Наталья Фёдоровна. — Она в ступоре: не шевелилась, ничего не говорила. Испугались сильно».

Осколками ребёнка, к счастью, не зацепило. Но девятилетняя девочка поседела и с ранних лет скрывает свою седину краской.