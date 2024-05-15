«Родилась в рубашке»: Ирина Чубовская из Донецка выжила при обстреле ВСУ

14 мая 2024 | 15:13
08 мая 2024 | 16:17
07 мая 2024 | 22:04
04 мая 2024 | 08:32
30 апреля 2024 | 17:48
28 апреля 2024 | 10:24
27 апреля 2024 | 13:53
26 апреля 2024 | 10:59
24 апреля 2024 | 15:58
19 сентября 2022 года тяжёлая артиллерия ВСУ обстреляла людные места Донецка. Украинские снаряды прилетели на рынок и площадь Бакинских Комиссаров. Погибли 16 человек. 72-летняя Ирина Чубовская выжила, но лишилась ноги. Свою историю она рассказала в интервью RT.
В тот сентябрьский день Чубовская зашла в банк, хотела снять деньги в банкомате на площади Бакинских Комиссаров.
Был разгар дня, когда начался обстрел, вспоминает пенсионерка. Но взрыва она не слышала.
Женщина вспоминает, что её сначала подбросило, а потом откинуло в сторону.
«Я глянула, а ноги уже нет. Я здоровый была человек, и нога была здоровая», — говорит Чубовская.
Жительница Донецка рассказывает, как на ней горела одежда.
«Всё горело на мне — одежда, обувь», — отмечает она.
Прохожие бросились на помощь раненой, вызвали скорую. Но она уже была в обморочном состоянии.
«Я сознание потеряла и других не помню», — говорит Чубовская.
Только потом, в больнице, врач сказал Ирине Чубовской, что она «родилась в рубашке» — остальные погибли.