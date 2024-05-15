«Родилась в рубашке»: Ирина Чубовская из Донецка выжила при обстреле ВСУ

19 сентября 2022 года тяжёлая артиллерия ВСУ обстреляла людные места Донецка. Украинские снаряды прилетели на рынок и площадь Бакинских Комиссаров. Погибли 16 человек. 72-летняя Ирина Чубовская выжила, но лишилась ноги. Свою историю она рассказала в интервью RT.

В тот сентябрьский день Чубовская зашла в банк, хотела снять деньги в банкомате на площади Бакинских Комиссаров.

Был разгар дня, когда начался обстрел, вспоминает пенсионерка. Но взрыва она не слышала.

Женщина вспоминает, что её сначала подбросило, а потом откинуло в сторону.

«Я глянула, а ноги уже нет. Я здоровый была человек, и нога была здоровая», — говорит Чубовская.

Жительница Донецка рассказывает, как на ней горела одежда.

«Всё горело на мне — одежда, обувь», — отмечает она.

Прохожие бросились на помощь раненой, вызвали скорую. Но она уже была в обморочном состоянии.

«Я сознание потеряла и других не помню», — говорит Чубовская.

Только потом, в больнице, врач сказал Ирине Чубовской, что она «родилась в рубашке» — остальные погибли.