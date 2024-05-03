«Было очень страшно»: Эльмира Джанвелян из Донбасса — о выживании в приграничном посёлке в украинской оккупации

18 февраля 2024 года ЛНР и ДНР отметили девятую годовщину завершения Чернухино-Дебальцевской операции, победа в которой оказала большое влияние на ход всего противостояния киевскому режиму. Для жителей посёлка Чернухино — стратегически важного из-за расположения на границе двух республик — это особенный день. В беседе с RT местная жительница Эльмира Джанвелян вспоминает о пережитом во время оккупации посёлка украинскими военными.

Чернухино попало под оккупацию ВСУ в 2014 году. С тех пор приходилось жить в постоянном страхе, вспоминает собеседница RT. Но особенно тяжело её семье пришлось в феврале 2015 года.

В то время с соседней улицы к ним, на улицу Щорса, уже переселилась бабушка Эльмиры. Покинуть собственный дом её вынудили украинские боевики. Они выгоняли людей из домов в районе пересечения улиц Ленина и Дудко, на перекрёстке в центре Чернухина обустроили укрепсооружения, каждую ночь минировали улицы посёлка.

Для Эльмиры Джанвелян, мамы двоих детей, 3 февраля всегда было радостным днём — это день её рождения. Но в тот год он стал чёрным для всей её семьи. Около семи часов вечера один из снарядов взорвался на улице Щорса — прямо под окном дома Джанвелян.

Осколки пробили стену и ранили бабушку Эльмиры. Всё произошедшее потом женщина до сих пор вспоминает с дрожью в руках. В тот момент в доме находились двое её четырёхлетних детей.

«Я с детьми спустилась в подвал, но он у нас очень узкий. Мама сказала, что не оставит бабушку и будет с ней ночью в доме. Отец бегал то в дом, то ко мне с детьми, потому что с двумя малышами в такой ситуации было очень страшно», — рассказала она.

Переночевав в неприспособленном для жилья подвале, Эльмира решила перебраться в подвал соседнего дома, хозяева которого уже выехали из посёлка. Чтобы попасть туда, пришлось лезть через выбитые взрывами окна.

«Дети тогда не боялись. Мы им придумывали разные истории, что это банки в подвале взрываются — огурцы кто-то плохо законсервировал. Наверное, эти истории мне и самой помогали выдержать это всё, не впасть в истерику», — вспоминает женщина.

Однако новое убежище не спасло. Следующей же ночью рядом с домом снова взорвался снаряд, и в подвале ударной волной вынесло дверь.

На другой день, 5 февраля, соседи рискнули выехать из посёлка на своей машине. В автомобиле уже было пять человек, но они взяли с собой Эльмиру с детьми. Чтобы все поместились в легковушку, своего сына соседи уложили в багажнике. Все вместе они добрались до Перевальска, а оттуда семья Джанвелян уже отправилась в Луганск.

«Я им до конца жизни буду благодарна за наше спасение», — говорит Эльмира.

Но в посёлке всё ещё оставались её родные. Раненая бабушка Эльмиры лежала в доме, истекая кровью, а отец боялся даже растопить печь, потому что зачастую украинские боевики начинали стрелять в сторону домов, лишь завидя дымок из трубы.

6 февраля на свой страх и риск из Луганска в Чернухино отправился двоюродный брат Эльмиры, чтобы забрать бабушку и родителей. На этот день с украинской стороной был согласован режим тишины для эвакуации гражданского населения. Как рассказывают местные жители, режим не соблюдался, но стариков из посёлка вывезти удалось.

«В Луганске уже ждали медики, — говорит Эльмира. — Бабушку прооперировали, но через три месяца она скончалась. У неё были повреждены внутренние органы, из-за ранения позвоночника отказали ноги».