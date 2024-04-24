«Прилетела «Точка-У», и он погиб»: пенсионерка Светлана Клюенкова из Донецка лишилась родственника во время атаки ВСУ

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14 марта 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Акт военной агрессии унёс жизни 20 человек, девять мирных граждан получили ранения. Среди погибших был 75-летний Николай Супрун. О потере близкого RT рассказала племянница погибшего, 43-летняя Светлана Клюенкова.
43-летняя Светлана Клюенкова живёт в Донецке — там жил и её родной дядя. По словам женщины, в тот день, 14 марта, Николай Супрун отправился в банк оплачивать коммунальные услуги.
Обстрел начался, когда он находился рядом с помещением банка, на улице Университетской, 30.
Клюенкова узнала об обстреле из городских новостей и тут же поехала на Университетскую.
Через 40 минут после случившегося женщина была на месте ЧП.
«Там его и нашла, — говорит Светлана. — Произошёл обстрел: прилетела «Точка-У», и он погиб», — говорит женщина.
Как установили медики, Николай Супрун скончался от осколочного ранения головы.