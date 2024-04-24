«Прилетела «Точка-У», и он погиб»: пенсионерка Светлана Клюенкова из Донецка лишилась родственника во время атаки ВСУ

14 марта 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Акт военной агрессии унёс жизни 20 человек, девять мирных граждан получили ранения. Среди погибших был 75-летний Николай Супрун. О потере близкого RT рассказала племянница погибшего, 43-летняя Светлана Клюенкова.

43-летняя Светлана Клюенкова живёт в Донецке — там жил и её родной дядя. По словам женщины, в тот день, 14 марта, Николай Супрун отправился в банк оплачивать коммунальные услуги.

Обстрел начался, когда он находился рядом с помещением банка, на улице Университетской, 30.

Клюенкова узнала об обстреле из городских новостей и тут же поехала на Университетскую.

Через 40 минут после случившегося женщина была на месте ЧП.

«Там его и нашла, — говорит Светлана. — Произошёл обстрел: прилетела «Точка-У», и он погиб», — говорит женщина.

Как установили медики, Николай Супрун скончался от осколочного ранения головы.