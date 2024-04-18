Ударили по продовольственному складу: Сергей Шеремед из Горловки получил тяжёлые ранения во время обстрела ВСУ
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RT

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17 сентября 2022 года военные формирования Украины обстреляли мирные районы ДНР. Девять мирных жителей погибли, 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Были повреждены 44 жилых дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Житель Никитовского района Горловки Сергей Шеремед рассказал RT, как попал под обстрел украинских военных.

Сергей работает на продовольственном складе в Горловке. В тот день, 17 сентября, во время обеденного перерыва он вместе с товарищами вышел на перекур во двор. 

В этот момент прозвучал взрыв — украинские военные ударили по складу.

«Снаряд попал в крышу над нами. Двое погибли. Трое раненых», — говорит Шеремед.

Из-за серьёзного осколочного ранения и контузии он не мог двигаться. На помощь поспешили сослуживцы, стали оказывать первую помощь.

«Перебинтовывали как могли. Потом скорая приехала, забрала меня», — вспоминает Шеремед. 

После операции и выписки из больницы Сергей Шеремед проходил длительный курс реабилитации.