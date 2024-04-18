Ударили по продовольственному складу: Сергей Шеремед из Горловки получил тяжёлые ранения во время обстрела ВСУ

17 сентября 2022 года военные формирования Украины обстреляли мирные районы ДНР. Девять мирных жителей погибли, 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Были повреждены 44 жилых дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Житель Никитовского района Горловки Сергей Шеремед рассказал RT, как попал под обстрел украинских военных.

Сергей работает на продовольственном складе в Горловке. В тот день, 17 сентября, во время обеденного перерыва он вместе с товарищами вышел на перекур во двор.

В этот момент прозвучал взрыв — украинские военные ударили по складу.

«Снаряд попал в крышу над нами. Двое погибли. Трое раненых», — говорит Шеремед.

Из-за серьёзного осколочного ранения и контузии он не мог двигаться. На помощь поспешили сослуживцы, стали оказывать первую помощь.

«Перебинтовывали как могли. Потом скорая приехала, забрала меня», — вспоминает Шеремед.

После операции и выписки из больницы Сергей Шеремед проходил длительный курс реабилитации.