«Прилетел снаряд в машину»: Сергей Шевцов из Донецка получил ранения при артобстреле города со стороны ВСУ
03 апреля 2024
RT

«Прилетел снаряд в машину»: Сергей Шевцов из Донецка получил ранения при артобстреле города со стороны ВСУ

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15 июля 2022 года украинские вооружённые формирования нанесли очередной артиллерийский удар по Донецку. Пять человек получили ранения. Один из пострадавших, 57-летний Сергей Шевцов, рассказал RT, как, будучи раненным, еле выбрался из горящей машины.

Сергей Шевцов живёт в Киевском районе Донецка, на улице Шаумяна. Но в тот день, 15 июля, он ездил по городу на машине по своим делам.

Мужчина вспоминает, что проезжал мимо кафе «Гуляй Хата» на улице Петровского, когда внезапно со стороны ВСУ начался обстрел.

«Прилетел снаряд в машину, под правое заднее колесо. Ранило в бедро, пришлось вылезать из горящей машины», — говорит Сергей.

Очевидцы поспешили на помощь пострадавшему, вызвали скорую и МЧС. Медики и спасатели оказались на месте ЧП буквально через пять минут.

Машина Шевцова сгорела, но самого Сергея с множественными осколочными ранениями сразу отправили в больницу, сделали операцию, извлекли осколки.