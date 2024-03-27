Последствия «Урагана»: житель ДНР — об обстреле Макеевки кассетными снарядами со стороны ВСУ
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RT

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19 июня 2022 года украинские военные обстреляли центр Макеевки Донецкой Народной Республики. Это произошло задолго до того, как США официально объявили, что будут пополнять арсеналы киевского режима. Один из пострадавших от такого обстрела, 50-летний Алексей Чмырь, рассказал RT о произошедшем в тот день.

Алексей вспоминает, что был во дворе своего дома, на улице Полевой, когда со стороны ВСУ неожиданно прилетел кассетный снаряд от «Урагана».

«Когда к нам прилетело, одну женщину из соседнего дома номер семь убило. Смертельное ранение получила в огороде. Вторую соседку, из того же дома, осколком в голову ранило», — рассказывает он.

Алексей тоже пострадал: получил осколочное ранение правой руки. Рану обработал сам перекисью водорода.

Когда приехала скорая и медики сделали перевязку, он отказался ехать с ними — уступил место в машине тем, кто пострадал сильнее, и до больницы добирался самостоятельно.