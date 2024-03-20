«Не помнят другой жизни»: Елена Азамова из Донбасса — о взрослении детей под обстрелами ВСУ

Елена работает педагогом-организатором в комнате школьника «Улыбка» посёлка Донецкого. «Только сейчас начали жить», — говорит она.
Вместе с супругом они воспитывают троих детей. В 2014 году семья на девять месяцев выезжала в Россию, но, как только наступило относительное затишье, вернулась. С тех пор дети хорошо выучили, что делать в случае обстрела.
«Я им каждый раз при выходе из дома напоминала: в случае чего нужно бежать в ближайший подъезд, чтобы укрыться. Двери в подъезды и подвалы днём у нас были постоянно открыты, чтобы с началом обстрела сразу забежать в убежище. Теперь, конечно, всё по-другому. Дети свободно гуляют, могут не только в нашем дворе быть, но и к друзьям ходить», — рассказала Елена.
Семья Азамовых жила в двухэтажном многоквартирном доме на улице Шевченко.
«Мне так здесь нравилось. Детская площадка рядом, здесь детворы столько гуляло, что яблоку негде было упасть. А теперь моих трое, и ещё одна семья с тремя детками — старшей девять лет, а младшие рождены в войну. Все восемь лет сердце сжималось, когда дети выходили гулять. Выйдут, только разгуляются — начинают бахать. Я их домой загоняю, а они плачут», — вспоминает Елена.
После того как 17 февраля 2022 года украинские боевики начали массированные обстрелы территории ЛНР, супруг буквально силой вывез всю семью в соседний Кировск. Там, по его мнению, было спокойнее.
«Когда началась война, дочке Маше было всего два годика. Она не помнит другой жизни. Как-то спросила меня: «Мама, а когда ты родилась, тоже была война?» Я ответила, что нет. А она продолжает: «А как это — жить без войны?» — рассказывает Елена со слезами на глазах.
Обстрелы посёлка украинские военные вели в разное время суток, и каждый раз это становилось игрой со смертью, вспоминает Азамова. Так было, например, летом 2021 года, когда её дети гуляли на площадке возле дома.
«Сердце почувствовало что-то недоброе, загнала их домой. Только зашли в подъезд — взрыв во дворе. Тогда женщину ранило, которая в палисаднике работала, — продолжает Елена. — А как-то вела старших детей на школьный автобус — снаряд взорвался на соседней улице. Осколки через нас летят. Детей собой накрыла, прятаться негде. Слышу: второй хлопок, а это значит, что ничего хорошего не жди. Страху натерпелись тогда».
Дорога в школу все эти годы была настоящим испытанием, признаётся жительница Донецкого.
«В 06:50 отправляется школьный автобус. Он идёт через Голубовское, путь долгий. И такое ощущение, что специально били. Дети волнуются, звонят, автобус останавливается постоянно, пережидает обстрелы. А мы, родители, и сделать ничего не можем», — заключает Елена Азамова.