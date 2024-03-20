«Не помнят другой жизни»: Елена Азамова из Донбасса — о взрослении детей под обстрелами ВСУ

Посёлки Донецкий и Фрунзе в ЛНР годами не исчезали из строк фронтовых сводок. Люди здесь научились жить по графику, подчинённому обстрелам со стороны украинских военных. ВСУ открывали по местным жителям огонь из автоматов, пулемётов, миномётов. Только после освобождения в 2022 году посёлка Новотошковское, из зоны которого ежедневно велись обстрелы населённых пунктов, мирные граждане вздохнули свободно. О том, как приходилось выживать всё это время, RT рассказала жительница Донецкого Елена Азамова.

Елена работает педагогом-организатором в комнате школьника «Улыбка» посёлка Донецкого. «Только сейчас начали жить», — говорит она.

Вместе с супругом они воспитывают троих детей. В 2014 году семья на девять месяцев выезжала в Россию, но, как только наступило относительное затишье, вернулась. С тех пор дети хорошо выучили, что делать в случае обстрела.

«Я им каждый раз при выходе из дома напоминала: в случае чего нужно бежать в ближайший подъезд, чтобы укрыться. Двери в подъезды и подвалы днём у нас были постоянно открыты, чтобы с началом обстрела сразу забежать в убежище. Теперь, конечно, всё по-другому. Дети свободно гуляют, могут не только в нашем дворе быть, но и к друзьям ходить», — рассказала Елена.

Семья Азамовых жила в двухэтажном многоквартирном доме на улице Шевченко.

«Мне так здесь нравилось. Детская площадка рядом, здесь детворы столько гуляло, что яблоку негде было упасть. А теперь моих трое, и ещё одна семья с тремя детками — старшей девять лет, а младшие рождены в войну. Все восемь лет сердце сжималось, когда дети выходили гулять. Выйдут, только разгуляются — начинают бахать. Я их домой загоняю, а они плачут», — вспоминает Елена.

После того как 17 февраля 2022 года украинские боевики начали массированные обстрелы территории ЛНР, супруг буквально силой вывез всю семью в соседний Кировск. Там, по его мнению, было спокойнее.

«Когда началась война, дочке Маше было всего два годика. Она не помнит другой жизни. Как-то спросила меня: «Мама, а когда ты родилась, тоже была война?» Я ответила, что нет. А она продолжает: «А как это — жить без войны?» — рассказывает Елена со слезами на глазах.

Обстрелы посёлка украинские военные вели в разное время суток, и каждый раз это становилось игрой со смертью, вспоминает Азамова. Так было, например, летом 2021 года, когда её дети гуляли на площадке возле дома.

«Сердце почувствовало что-то недоброе, загнала их домой. Только зашли в подъезд — взрыв во дворе. Тогда женщину ранило, которая в палисаднике работала, — продолжает Елена. — А как-то вела старших детей на школьный автобус — снаряд взорвался на соседней улице. Осколки через нас летят. Детей собой накрыла, прятаться негде. Слышу: второй хлопок, а это значит, что ничего хорошего не жди. Страху натерпелись тогда».

Дорога в школу все эти годы была настоящим испытанием, признаётся жительница Донецкого.

«В 06:50 отправляется школьный автобус. Он идёт через Голубовское, путь долгий. И такое ощущение, что специально били. Дети волнуются, звонят, автобус останавливается постоянно, пережидает обстрелы. А мы, родители, и сделать ничего не можем», — заключает Елена Азамова.