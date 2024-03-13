Пятьдесят осколков в спину: пенсионер Валентин Чубко из Донецка в ходе обстрела ВСУ лишился здоровья и жилья
13 марта 2024
RT

Пятьдесят осколков в спину: пенсионер Валентин Чубко из Донецка в ходе обстрела ВСУ лишился здоровья и жилья

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В августе 2022 года украинские военнослужащие регулярно обстреливали жилые кварталы Донецка. Очередной удар по столице ДНР был нанесён 8 августа. Свидетелем этого стал один из местных жителей — 68-летний Валентин Чубко. Из-за украинского снаряда он пострадал сам и потерял жильё.

Валентин Чубко жил на улице Пастера, 17 — в частном секторе в Петровском районе города. Пенсионер вспоминает, что в тот день, 8 августа, он был дома. 

«На диване лежал, отдыхал, — рассказывает Чубко. — После обеда прилетел снаряд со стороны украинских войск, попал в крышу дома, разворотил всё. Меня засыпало».

По его словам, дом получил такие разрушения, что восстановить его было уже невозможно. Пенсионер благодарен за своё спасение соседям: сам он этого не помнит, но именно они вытащили Чубко из разрушенного здания. 

Очнулся Валентин Чубко уже в больничной палате — с разорванной щекой, покалеченным глазом.

«Контузило. Плохо разговариваю», — говорит пенсионер.

Медики долго оперировали пострадавшего: из его спины пришлось извлечь более пятидесяти стальных осколков.

Операция прошла успешно, но прежде чем выписаться, Валентину Чубко пришлось провести в больнице ещё три месяца.