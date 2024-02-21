«Хорошо, что я, а не дети»: Леонид Ковальчук из Донецка лишился ноги из-за украинской мины «Лепесток»

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19 марта 2023 года на противопехотной мине «Лепесток» подорвался житель Донецка Леонид Ковальчук. Снаряды этого типа запрещены ООН к использованию в военных конфликтах из-за опасности для гражданского населения. Несмотря на это, ВСУ продолжают их применять. RT побеседовал с пострадавшим.
50-летний дончанин подорвался на мине по дороге в магазин. Небольшой пластиковый предмет со смертельной начинкой заложили возле трансформаторной будки. Ловушку невозможно было заметить на фоне грязного асфальта, и мужчина шагнул вперёд, ничего не опасаясь.
«Меня опрокинуло — и я увидел, как оторвало стопу. Проскакал на одной ноге к прохожим, они оказали мне первую помощь и вызвали скорую», — вспоминает Ковальчук.
В больнице мужчину прооперировали. Сейчас он готовится к протезированию — сохранить стопу врачи не смогли.
«Так нельзя делать — раскидывать «лепестки» в жилых кварталах. У нас тут бегают ребятишки. Хорошо ещё, что я наступил на эту мину, а не дети», — говорит пострадавший.