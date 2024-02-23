Военные следователи СК поздравили россиян с 23 Февраля и рассказали о работе в зоне СВО

Сотрудники СК работают на территории проведения СВО с первых чисел марта 2022 года, ежедневно осуществляя сбор доказательств и улик преступлений киевского режима в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Поздравляю ребят, которые находятся на линии боевого соприкосновения, в зоне спецоперации. Храните себя, профессионального везения вам, счастья! И помните: у вас всех есть семьи и вы все должны вернуться», — обратился к российским военным и силовикам заместитель отдела криминалистики ВСУ СК РФ Артур Надыров.

Благодаря работе военных следователей СК в 2023 году верховные суды ДНР и ЛНР осудили 115 украинских силовиков. Пятеро украинцев, в том числе члены нацбатальонов, осуждены на пожизненный срок.

Военные следователи назначают проведение самых различных экспертиз, в том числе судебно-медицинских и взрывотехнических, опрашивают мирных граждан, пострадавших в результате обстрелов, допрашивают украинских военнопленных.



Так, было установлено и доказано, что ещё в 2022 году в Мариуполе контрактник националистического полка «Азов»* Максим Кондрашёв, находясь на боевом посту, расстрелял микроавтобус. В результате нападения погибли четверо мирных жителей.



Другой азовец, Алексей Кыркалов, тремя выстрелами в затылок расправился с ранее попавшим в плен российским военнослужащим. На момент казни последний был скован наручниками.



Командир 91-го отдельного подвижного отряда заграждения ВСУ Вячеслав Харитоненко совместно с подчинёнными заминировал около 60 км прибрежной полосы и акватории Азовского моря. В результате на этих боеприпасах подорвались и погибли двое мужчин, женщина и ребёнок.



Командир 27-й отдельной артбригады ВСУ Дмитрий Храпач отдавал подчинённым приказы произвести из штатных реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» обстрел жилых массивов города Донецка.



Старший солдат Николай Кущ, находясь в должности корреспондента, открыл огонь по военнослужащему ДНР. Последний получил тяжёлые ранения, выронил автомат и упал. Невзирая на его беспомощное состояние, Николай Кущ приблизился и выстрелил ему в голову. Всё произошедшее он снял на видеокамеру и позже выложил расправу в открытый доступ.



Все вышеперечисленные лица были приговорены к пожизненным срокам.



110 украинцев, чьи дела рассматривали верховные суды ДНР и ЛНР, получили наказание, в общей сложности равное 2172 годам лишения свободы, средний срок приговора составил 19,5 года.



Всего с 2014 года СК возбудил более 4 тыс. уголовных дел, связанных с преступлениями, совершёнными украинскими силовиками в Донбассе. Большинство из них не имеет срока давности.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.