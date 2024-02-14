«Был в сознании, но не мог подняться»: попавшего под обстрел ВСУ Сергея Токарева из Донецка спасли пожарные

6 июля 2023 года украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО и артиллерии более 50 раз. Двое мирных жителей погибли, ещё десять, в том числе четырёхлетний ребёнок, получили ранения. Повреждено оказалось 36 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры. Один из пострадавших, 61-летний житель Донецка Сергей Токарев, рассказал RT, как едва не лишился жизни из-за ракеты ВСУ.

В тот день Сергей Токарев договорился со своим отцом встретиться на даче в Петровском районе. В ожидании отца Сергей занимался домашними делами: кормил цыплят, чинил машину. Незадолго до прихода отца ВСУ начали обстрел района из РСЗО «Град».

«Буквально за 15 минут до того, как отец должен был прийти, прилетели две «градины». Первая ракета попала в крыльцо, а вторая — не знаю куда: не видел, спрятался под машиной», — рассказал пострадавший.

Сергей получил множественные осколочные ранения — в ногу, грудь, руки, шею, голову.

«Ослеп правый глаз», — говорит Токарев.

От взрыва загорелась машина, под которой он прятался, но у Токарева не было сил, чтобы выбраться из-под неё. К счастью, на помощь подоспели пожарные.

«Я не терял сознание, но был не в состоянии подняться. Спасибо пожарным, они меня вытащили и оказали первую помощь», — вспоминает Сергей.

Со множественными ранениями и с ожогами Токарев попал в реанимацию. Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины. Операции прошли удачно, но на реабилитацию ушло несколько месяцев.

«Вообще, в наш район часто прилетает, начали лупить с 2014 года», — констатирует он.