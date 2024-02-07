Кровавый «Лепесток»: Дмитрий Ерыш из Донецка стал инвалидом из-за украинской мины

6 июля 2023 года в Донецке произошло ЧП: местный житель подорвался на противопехотной украинской мине «Лепесток». Это очередной случай из множества аналогичных военных преступлений ВСУ. На этот раз пострадавшим оказался 36-летний водитель Дмитрий Ерыш. Произошедшим он поделился в беседе с RT.

Утром 6 июля Ерыш вместе с напарником ехал на грузовой машине по Кировскому району Донецка. По словам Дмитрия, это был обычный рабочий день. Они проехали Николаевскую улицу и услышали хлопок — лопнуло колесо. Напарники остановились на обочине и начали бортировать покрышку.

«Когда сняли колесо, я наступил на «Лепесток» в траве. Я его не видел, визуально всё было чисто. Меня вытащил товарищ из-под грузовика и вызвал скорую», — рассказал Ерыш.

Чуть позже по той же дороге проезжала военная машина. Коллега Дмитрия остановил её, и российские военнослужащие наложили жгут на ногу, вколов обезболивающее.

Благодаря этой помощи врачам удалось спасти жизнь Дмитрию Ерышу, однако им пришлось ампутировать ему левую ногу.