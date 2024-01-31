«Наклонил голову, выплюнул осколок»: получивший ранение водитель из Донецка не оставил пассажиров под огнём ВСУ
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RT

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24 июля 2023 года украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Среди пострадавших оказался водитель местной маршрутки Владимир Будур. Его пассажиры не пострадали — он довёз их до ближайшей остановки, невзирая на собственное ранение.

Владимир Будур работал в маршрутном такси №99 по направлению Кременец — Трудовская. В тот день, 24 июля, с пассажирами он возвращался на автобусную станцию. Когда машина свернула на улицу Виктора Гюго, начался обстрел.

«Даже не успел понять, что произошло. Не слышал хлопка или взрыва. Мгновенно получил осколочное ранение в голову. Меня как молотком ударило. Наклонил голову и понял, что во рту что-то мешает. Выплюнул осколок», — рассказал Владимир.

Несмотря на это, Будур первым делом стал выяснять, что с пассажирами. К счастью, никто из них не пострадал.

«На том участке не было ни связи, ни интернета. Пытались с пассажирами вызвать скорую, но ничего не получалось. Принял решение: пока я соображаю, поедем. Я отвёз пассажиров до ближайшего дома, а потом уже поехал до больницы», — вспоминает Владимир.

Врачи успешно прооперировали Владимира Будура, и он пошёл на поправку.