«Наклонил голову, выплюнул осколок»: получивший ранение водитель из Донецка не оставил пассажиров под огнём ВСУ

24 июля 2023 года украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. Среди пострадавших оказался водитель местной маршрутки Владимир Будур. Его пассажиры не пострадали — он довёз их до ближайшей остановки, невзирая на собственное ранение.

Владимир Будур работал в маршрутном такси №99 по направлению Кременец — Трудовская. В тот день, 24 июля, с пассажирами он возвращался на автобусную станцию. Когда машина свернула на улицу Виктора Гюго, начался обстрел.

«Даже не успел понять, что произошло. Не слышал хлопка или взрыва. Мгновенно получил осколочное ранение в голову. Меня как молотком ударило. Наклонил голову и понял, что во рту что-то мешает. Выплюнул осколок», — рассказал Владимир.

Несмотря на это, Будур первым делом стал выяснять, что с пассажирами. К счастью, никто из них не пострадал.

«На том участке не было ни связи, ни интернета. Пытались с пассажирами вызвать скорую, но ничего не получалось. Принял решение: пока я соображаю, поедем. Я отвёз пассажиров до ближайшего дома, а потом уже поехал до больницы», — вспоминает Владимир.

Врачи успешно прооперировали Владимира Будура, и он пошёл на поправку.