«Хотел бы забыть тот день»: 11-летний Константин Марков из Донбасса получил контузию во время обстрела ВСУ

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25 марта 2019 года ВСУ обстреляли посёлок городского типа Славяносербск Луганской Народной Республики. Под угрозой оказались жизни детей. Одному из них — 11-летнему Константину Маркову — в тот день пришлось узнать, что такое контузия. Его историю в беседе с RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.
В тот день Костя Марков вместе с младшей сестрой Соней гулял во дворе дома. Дети учились забрасывать мяч в кольцо, когда украинские военнослужащие начали обстрел посёлка.
«Дети побежали прятаться, но не успели: прилетел снаряд», — рассказал детский омбудсмен.
Впоследствии Костя вспоминал, как упал на землю: раздался треск, зазвенело в ушах, он перестал слышать. Чувствовал только, как сестра пытается его поднять.
«Так я узнал, что такое контузия», — вспоминает Константин.
Сейчас мальчик заканчивает школу, учится в десятом классе.