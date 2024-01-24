«Хотел бы забыть тот день»: 11-летний Константин Марков из Донбасса получил контузию во время обстрела ВСУ

25 марта 2019 года ВСУ обстреляли посёлок городского типа Славяносербск Луганской Народной Республики. Под угрозой оказались жизни детей. Одному из них — 11-летнему Константину Маркову — в тот день пришлось узнать, что такое контузия. Его историю в беседе с RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

В тот день Костя Марков вместе с младшей сестрой Соней гулял во дворе дома. Дети учились забрасывать мяч в кольцо, когда украинские военнослужащие начали обстрел посёлка.

«Дети побежали прятаться, но не успели: прилетел снаряд», — рассказал детский омбудсмен.

Впоследствии Костя вспоминал, как упал на землю: раздался треск, зазвенело в ушах, он перестал слышать. Чувствовал только, как сестра пытается его поднять.

«Так я узнал, что такое контузия», — вспоминает Константин.

Сейчас мальчик заканчивает школу, учится в десятом классе.