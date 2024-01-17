«Закричал и начал терять сознание»: пенсионер Николай Захаров из Донецка лишился ноги, подорвавшись на мине

С 28 июля 2022 года ВСУ сбросили более 8 тыс. мин «Лепесток» на территорию ДНР. Эти мины, как и все противопехотные, запрещены конвенцией ООН, которую ратифицировала в том числе и Украина. На одной из таких мин подорвался 69-летний житель Донецка Николай Захаров. Пенсионер выжил, но потерял ногу.

Каждое утро Николай Захаров выгуливал собаку, но в тот роковой день, 19 июня 2023 года, вместо прогулки с питомцем он решил посмотреть, что происходит на его заброшенном огороде.

Добравшись до места, Николай увидел своего соседа Анатолия — тот уже трудился на грядках. Мужчины обменялись дружескими приветствиями, и Захаров пошёл дальше.

Он и не заметил, как наступил на спрятанную в траве мину «Лепесток». Прогремел взрыв.

«У меня шла кровь, я закричал, а потом начал терять сознание», — вспоминает Николай.

Сосед Анатолий, услышав крик, поспешил на выручку. Он оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую.

Врачи спасли Николая, но им пришлось ампутировать левую ногу. Сейчас Захаров проходит реабилитацию.