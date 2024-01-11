Под прицелом ВСУ: во время обстрела города Алчевска в ЛНР едва не лишился жизни сын погибшего военного
11 января 2024
RT

Под прицелом ВСУ: во время обстрела города Алчевска в ЛНР едва не лишился жизни сын погибшего военного

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12 марта 2023 года обстрелу со стороны украинских военных был подвергнут город Алчевск Луганской Народной Республики. Среди пострадавших мирных жителей оказался девятилетний мальчик. Его историю RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

В тот день бабушка Никиты (имя изменено) отправилась вместе с ним на автовокзал Алчевска. Пока она покупала билеты, ребёнок ждал неподалёку.

«В этот момент прозвучал взрыв. Мальчик упал: в него попало несколько осколков», — сообщила детский омбудсмен.

По её словам, Никиту доставила в местную больницу одна из сотрудниц автостанции на своём автомобиле. Врачи провели несколько операций.

«Самое трудное было — наладить питание: желудок ребёнка был пробит насквозь, и даже протёртую пищу его организм не принимал. Питался он через зонд», — рассказала Швенк.

Один из осколков застрял в теле Никиты между седьмым и восьмым позвонками. Местные врачи не смогли его извлечь. Маме Никиты пришлось везти его на операцию в Москву, в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

«Этот мальчик — сын погибшего в феврале 2023 года военнослужащего», — добавила детский омбудсмен.

 