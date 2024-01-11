Под прицелом ВСУ: во время обстрела города Алчевска в ЛНР едва не лишился жизни сын погибшего военного

12 марта 2023 года обстрелу со стороны украинских военных был подвергнут город Алчевск Луганской Народной Республики. Среди пострадавших мирных жителей оказался девятилетний мальчик. Его историю RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

В тот день бабушка Никиты (имя изменено) отправилась вместе с ним на автовокзал Алчевска. Пока она покупала билеты, ребёнок ждал неподалёку.

«В этот момент прозвучал взрыв. Мальчик упал: в него попало несколько осколков», — сообщила детский омбудсмен.

По её словам, Никиту доставила в местную больницу одна из сотрудниц автостанции на своём автомобиле. Врачи провели несколько операций.

«Самое трудное было — наладить питание: желудок ребёнка был пробит насквозь, и даже протёртую пищу его организм не принимал. Питался он через зонд», — рассказала Швенк.

Один из осколков застрял в теле Никиты между седьмым и восьмым позвонками. Местные врачи не смогли его извлечь. Маме Никиты пришлось везти его на операцию в Москву, в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

«Этот мальчик — сын погибшего в феврале 2023 года военнослужащего», — добавила детский омбудсмен.