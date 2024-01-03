«Прямое попадание в дом»: из-за обстрела ВСУ Марина Артюхина из Донецка лишилась крыши над головой

11 июля 2023 года Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Киева. Среди пострадавших оказалась 53-летняя жительница Кировского района города Марина Артюхина — украинский снаряд попал прямо в её дом.

В тот день Марина вместе со своей невесткой Дарьей Артюхиной готовила на кухне ужин. Когда Дарья ненадолго вышла в другую комнату, раздался взрыв.

«Услышала хлопок, и на меня всё посыпалось — гипсокартон, крыша. Сама выбраться я не могла», — вспоминает женщина.

Невестка позвала соседей. Все вместе они помогли Марине выбраться из-под завала, а потом отвезли пострадавшую в больницу.

Врачи диагностировали у Марины множественные осколочные ранения, ожоги и ушибы. Её невестка Дарья после контузии стала заикаться.

«Было прямое попадание в дом, у нас теперь нет крыши. В нашем районе такое каждый день. У кого-то дом сгорел, у кого-то летняя кухня», — говорит Марина Артюхина.