«Прямое попадание в дом»: из-за обстрела ВСУ Марина Артюхина из Донецка лишилась крыши над головой

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11 июля 2023 года Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Киева. Среди пострадавших оказалась 53-летняя жительница Кировского района города Марина Артюхина — украинский снаряд попал прямо в её дом.
В тот день Марина вместе со своей невесткой Дарьей Артюхиной готовила на кухне ужин. Когда Дарья ненадолго вышла в другую комнату, раздался взрыв.
«Услышала хлопок, и на меня всё посыпалось — гипсокартон, крыша. Сама выбраться я не могла», — вспоминает женщина.
Невестка позвала соседей. Все вместе они помогли Марине выбраться из-под завала, а потом отвезли пострадавшую в больницу.
Врачи диагностировали у Марины множественные осколочные ранения, ожоги и ушибы. Её невестка Дарья после контузии стала заикаться.
«Было прямое попадание в дом, у нас теперь нет крыши. В нашем районе такое каждый день. У кого-то дом сгорел, у кого-то летняя кухня», — говорит Марина Артюхина.