Застигнуты врасплох: шестеро детей в Луганске получили ранения при обстреле ВСУ в годовщину провозглашения республики

12 мая 2023 года, в день девятой годовщины провозглашения Луганской Народной Республики, столица региона подверглась очередному обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Среди пострадавших мирных жителей было шестеро детей, сообщила RT уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

Имена детей и подростков не разглашаются. Но все они, по словам детского омбудсмена, были застигнуты врасплох обстрелом Луганска со стороны ВСУ. До обстрела они гуляли на улице.

Так, две 14-летние сёстры-двойняшки играли у фонтана, когда неподалёку разорвался снаряд. Девочки получили осколочные ранения.

Ещё одна, 17-летняя девушка пострадала по пути домой — у неё закрытый перелом левой стопы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

У 17-летнего юноши в результате взрыва травмированы барабанные перепонки, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Пострадали ещё восьмилетний мальчик — у него ушибленные раны волосистой части головы — и 16-летняя девушка, у неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — добавила Инна Швенк.

Все дети были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь, сообщила омбудсмен.

При этом она подчеркнула, что украинские военные вели огонь ракетами Storm Shadow по гражданским объектам.

«В одном из дворов были повреждены десятки автомобилей, шесть домов посечено осколками, ряд гаражей полностью уничтожен. Были также разрушены здания неработающих предприятий «Полипак» и «Милам», — сообщила Швенк.