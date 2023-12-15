Обстрел зафиксирован после полуночи: в ДНР заявили о пуске ВСУ трёх дальнобойных ракет по Мариуполю

Украинские войска в ночь на 15 декабря выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Как пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы, противник мог применить при обстреле ракеты Storm Shadow.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) заявили, что украинские войска 15 декабря в 00:25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлению: 00:25 — с северо-запада в направлении населённого пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что в результате удара ВСУ разрушены передвижная котельная и склад стройматериалов. Как сообщили в оперативных службах ДНР, удар мог быть нанесён ракетами Storm Shadow.

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Войска киевского режима не первый раз обстреливают Мариуполь дальнобойными ракетами. Так, по сообщениям представительства ДНР в СЦКК, 26 мая по городу были выпущены две ракеты, 20 мая — четыре.

В МИД РФ ранее констатировали, что Киев продолжает наносить варварские удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры российских регионов. Как отметила в ходе прошедшего 12 декабря брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, ВСУ не прекращают обстрелы ДНР, ежедневно выпуская десятки боеприпасов по республике.

Дипломат обратила внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который счёл траты США на Украину вложениями на развитие американского ВПК.

«О том, что цена таких вложений исчисляется сотнями тысяч человеческих жизней, искалеченных судеб, разрушенным государством Украина, заражённой обеднённым ураном украинской землёй, никого в столице «лидера демократического мира» никогда не волновало», — сказала Захарова.

Кроме того, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник отметил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре на фоне провала контрнаступления.

«Потерпев поражение и понеся существенные потери на поле боя, украинские вооружённые формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Работа российских военных в зоне СВО

Тем временем российские военнослужащие на Купянском направлении пресекли пять атак ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

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«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад в районе населённого пункта Синьковка», — сказал он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три миномётных расчёта ВСУ.

Украина в этом секторе потеряла до 45 военнослужащих, танк Т-64 и две боевые бронированные машины.

В пресс-службе Минобороны РФ также рассказали, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе работы на Купянском направлении уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронированную технику ВСУ.

«Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Получив подтверждение от разведки, лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении.